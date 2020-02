Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Jääpurjehduksen MM-kisojen kelkat, leijat ja siivet ovat vallanneet tällä viikolla Lestijärven jään Parannassa. Mukana on lähes sata kilpailijaa 14 maasta. Kauimmaiset ovat Australiasta, USA:sta ja Kanadasta.

Lajin MM-kilpailuja Lestijärvellä on ollut seuraamassa runsaasti myös yleisöä.

Kisojen pääkoordinaattori virolainen Enda Pärisma on iloinen tapahtuman saamasta vastaanotosta Lestijärvellä.

– Nämä ovat juhlakisat. Ne järjestetään nyt 40:nen kerran. Kisat piti järjestää Virossa, mutta huonon jäätilanteen vuoksi ne piti siirtää muualle nopealla aikataululla. Kisapaikka löytyi Lestijärveltä.

Hän on liikuttunut kiittäessään lestijärveläisiä todella hyvin onnistuneista järjestelyistä.

– On ollut esimerkillistä katsoa, kuinka lestijärveläiset ovat halunneet auttaa meitä. Täällä on tehty valtava työ kahdessa viikossa. Kaikki on hoidettu hyvin ja kilpailurata on erinomaisessa kunnossa. Se on ollut suuri urakka, Pärisma kiittelee.

Kun Virossa nähtiin, ettei kisoja jäätilanteen vuoksi voida siellä järjestää, Feodor Gurvits otti yhteyttä kunnanhallituksen puheenjohtaja Jukka-Pekka Tuikkaan, jonka hän tunsi entuudestaan. Miehet toimivat tuulivoimaloiden huolto- ja korjaustehtävissä.

Lestijärvellä myönteinen päätös syntyi nopeasti. Kun järjestelyjä lähdettiin viemään eteenpäin, koottiin työryhmä, joka otti vastuun. Kunnan hallintojohtaja Susanna Tuikka esimerkiksi kartoitti majoitusmahdollisuudet.

– Olin yllättynyt, että majoitus noin sadalle henkilölle löytyi kivuttomasti. Väkeä on perhemajoituksessa, on vuokrattu omakotitaloja ja lisäksi loma-asuntoja on tietysti runsaasti käytössä.

Kun lunta tuli kisoja edeltävällä viikolla runsaat kymmenen senttiiä, järjestäjille tuli tieto, että jää pitää saada puhtaaksi yhdeksän hehtaarin kilpailualueelta. Noin 30 senttiä paksun jään kantokyky on 5 000 kilon luokkaa.

– Kun lumi kasataan yhdeksän hehtaarin alueelta pois, kyse on kilomääriltään valtavista massoista, Jukka-Pekka Tuikka toteaa.

Parhaaksi puhdistajaksi käytännössä nousi jäärata-autosta tehty aura-auto. Lumitöissä käytettiin myös pienkuormaajaa. Töitä tehtiin monena päivänä aina yötä myöten.

– Kun lumet oli puhdistettu, parin päivän kuluttua tuli vettä, Tuikka lisää.

Jää oli tämän jälkeen erinomaisessa kunnossa.

Järjestelyissä kiinteästi mukana ollut kunnanjohtaja Esko Ahonen sanoo, että lopulta kaikki näytti olevan ruokahuoltoa myöten kunnossa, mutta sitten tuli viesti, joka sai järjestäjät pieneksi hetkeksi hämilleen.

– Kerrottiin, että Parannan rannalle on saatava myös 16 eri maan lippu salkoon. Siihenkin löytyi ratkaisu. Puiset lipputangot on asennettu jäähän porattuihin reikiin, Ahonen kertoo.

Kisojen hienot avajaiset saatiin pitää kansainvälisissä tunnelmissa maanantai-iltana.

Vaikka kyse on MM-kisoista, ei kaikille mukana oleville ole tärkeintä voitto. Saksalainen Klaus Faisst on täyttänyt 77 vuotta. Hän aloitti MM-kisat vuonna 1991 Virossa. Mies osallistuu kisoihin nyt 29:ttä kertaa.

– Tärkeintä on olla mukana, iloinen saksalainen toteaa.