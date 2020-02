Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Kunnanjohtajan työtä seurataan hyvin tarkasti ja vaatimuksia on runsaasti

Kunnanjohtajien määräaikaisuus on tavallista, vaikkakaan ei niin harvinaista kuin takavuosina. Useimmat johtajat hoitavat virkaansa toistaiseksi määräaikaisen eli vakinaisen sopimuksen turvin.

Määräaikaisia tehtäviä on monenkokoisissa kunnissa ja kaupungeissa. Kokkolan kaupunginjohtaja Stina Mattila valittiin seitsemän vuoden pestiinsä vuonna 2016 ollen 400-vuotiaan kaupungin ensimmäinen määräaikainen johtaja. Toholammin kunnanjohtaja Jukka Hillukkala oli aluksi määräaikainen, kunnes vakinaistettiin.

Kunnanjohtajan tehtävä on vaativa ja monipuolinen, ja onnistumista seurataan tarkasti. Kunnan koko vaikuttaa siihen, miten paljon viranhalitjoita ja esikuntaa asioita on hoitamassa, mutta epäilemättä tekemistä, valmistelemista ja edustamista riittää. Nykykuntien rahatilanteessa johtajan talousosaamiselle on totisesti kysyntää.

Kuntalaisilla on paljon odotuksia siitä, miten heitä ja heidän tarpeitaan kuunnellaan. Toisaalta kunnanjohtajaa kutsutaan paljon erilaisiin paikkoihin edustamaan, leikkaamaan nauhaa ja avaamaan tapahtumia, puhumaan ja olemaan kutsuvieraanakin paikalla. Liikaa ei saa edustaa, mutta sitäkään ei hyvällä katsota, jos usein on poissa tärkeistä tilaisuuksista.

Kunnanjohtajien määräaikaisuudesta kertova juttu lähti Keskipohjanmaassa liikkeelle tiedosta, että Kannuksen kaupunginjohtajan tehtävä laitetaan julkiseen hakuun maaliskuussa. Määräaikaisena jo vuosia tehtävää hoitanut Terttu Korte ei ole julkisuudessa kertonut, aikooko hakea jatkoa.

Korte on perustellut vaiteliaisuuttaan silä, että ei halua vaikeuttaa hakuprosessia. Onhan ihan selvää, että jos muut potentiaaliset hakijat tietävät nykyisen viranhaltijan olevan kiinnostunut jatkamaan, se voi vähentää intoa lähteä mukaan.

Korte on johtanut Kannusta yhteensä 14 vuotta ja määräaikaisuus päättyy puolen vuoden kuluttua. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja vakuuttaa lauantain Keskipohjanmaan haastattelussa, että Korte on hoitanut tehtäväänsä hyvin.

Kaupunginjohtajan vaihtoon tuntuu taustalla kuitenkin olevan paineita, sillä määräaikaisuutta olisi voitu jatkaa ilman julkista hakua. Lisäksi Kannuksenkin suunnitelmissa on vakinaistaa kaupunginjohtajan virka.