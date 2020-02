Yhdysvallat varoitti maailman johtajia kovin sanoin Kiinan uhasta Münchenissä – Kiinan ulkoministeri Yi: "Yhdysvallat ei kestä, että sosialistinen maa nousee"

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

München

Tuntuu välillä kuin kylmä sota olisi palannut takaisin. Yhdysvaltojen puheissa vain Neuvostoliitto on korvautunut Kiinalla.

– On oleellista, että me kansainvälisenä yhteisönä heräämme Kiinan nostamiin haasteisiin, sanoi Yhdysvaltojen puolustusministeri Mark Esper puhuessaan suurelle joukolle maailman johtajia Münchenin turvallisuuskonferenssissa.

Esper ja Yhdysvaltojen ulkoministeri Mike Pompeo eivät säästäneet sanojaan räimiessään Kiinaa. Heidän mukaansa Kiina vahvistuu sotilaallisena voimana ja aikoo ulottaa sotilaallisen mahtinsa koko Aasiaan 30 vuoden kuluessa.

Puolustusministeri kertoi Kiinan valtion sortavan omaa kansaansa ja uhkaavan muita maita. Osa Yhdysvaltojen Kiinan vastaista toimintaa on myös yritys estää eri maita ottamasta käyttöön teknologiajätti Huawein teknologiaa uusissa nopeissa 5G-mobiiliverkoissa.

Kiinan ulkoministeri Wang Yi vastasi rauhallisella, neuvostoliittolaishenkisellä puheenvuorolla, jossa hän kiisti kaikki ongelmat, joita ei voitaisi ratkaista.

– Yhdysvallat ei halua hyväksyä Kiinan nousua, Yi totesi ja sanoi, ettei Yhdysvallat myöskään kestä sitä, että sosialistinen maa nousee.

– Lännen pitää päästä eroon ajattelustaan, jonka mukaan se on parempi, Yi jatkoi.

Hän kertoi, ettei Kiina aio kopioida länsimaalaista yhteiskuntamallia.

Kaikki osallistujat müncheniläisessä Bayerischer Hof -loistohotellissa varmasti huomasivat keskustelujen kovan sävyn. Suomesta paikalla olivat puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.) ja ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.).

Kaikkonen kertoi Lännen Medialle huomanneensa viime joulukuun Yhdysvaltain vierailulla, miten vahvasti maan huomio on siirtynyt Kiinaan.

– Vaikka tiesin, että Kiina-keskustelu on isoa Yhdysvalloissa, ehkä hivenen yllätti, kuinka isossa roolissa se Yhdysvalloissa tällä hetkellä on. He todella pitävät sitä ykkösasiana tällä hetkellä, Kaikkonen sanoi.

Haaviston mukaan Euroopassa nähdään kyllä uuden teknologian ja Huawein mukanaan tuomat riskit. Euroopan vastaus voi kuitenkin olla erilainen kuin amerikkalaisten.

– On hyvä kysymys, ryhdytäänkö protektionistisiin toimiin jonkun yrityksen toiminnan estämiseksi vai tehdäänkö pelisääntöjä sille, mikä on esimerkiksi ihmisten tunnistamismielessä mahdollista. Itse ainakin kannatan, että meillä on yhteiset pelisäännöt kaikille tämän alan yrityksille. Meille Suomelle ja Ruotsille tämä on tärkeä asia, koska meillä on omia yrityksiä tällä alalla, Haavisto sanoi.

Kristallikruunujen alla käydään viikonlopun aikana yhteiskeskustelujen lisäksi myös paljon kahdenkeskisiä keskusteluja, joiden anti voi olla kokouksen merkityksellisin.

– Olemme varmaan olleet yli 20 kahdenkeskisessä tapaamisessa eikä vielä ole lopetettu, Pekka Haavisto sanoi.

Hän oli ehtinyt tavata kokouspaikalla päätöksentekijöitä esimerkiksi Jemenistä, Turkista, Ruandasta ja Etyjistä.

Haavisto kysyi esimerkiksi turkkilaisilta näiden näkemyksiä siitä, miten paljon taistelut voivat kiihtyä Syyrian Idlibissä. Aihe kiinnostaa hyvin paljon erityisesti kaikkia pakolaisia vastaanottaneita EU-maita.

Münchenin turvallisuuskonferenssissa Ranskan presidentti Emmanuel Macron puhui Euroopasta, joka sijoittaisi omaan tulevaisuuteensa ja olisi uskottava hoitamaan ongelmia lähialueilla. Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov puolusti Venäjän toimintaa Syyriassa.

Kiinnostavaa müncheniläisen luksushotellin käytävillä oli, miten vähän Yhdysvalloilla oli enää mitään painavaa sanottavaa näistä Euroopan tai Lähi-idän asioista verrattuna vanhoihin aikoihin. Euroopassakin Yhdysvaltoja tuntuu kiinnostavan eniten se, mikä on täällä kiinalaisten vaikutusvalta – ei se, mitä Venäjä tekee.

Euroopan ja sen lähialueiden ongelmien hoito jää yhä enemmän yksin eurooppalaisille. Eikä tässä tarkoiteta vain EU:ta. Myös Venäjä eurooppalaisena maana on mukana tekemässä päätöksiä, pidettiin siitä tai ei.