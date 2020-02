Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Viranomaiset osaavat opastaa myös myrskyn uhatessa – Kokkolan kaupunki tiedotti hyvin mahdollisista puiden kaatumisista

Viikonlopun mittaan ennustettiin Pohjanlahden rannikolle kaikkiin maakuntiin kovaa tuulta ja myrskyäkin. Voimakkaat ja puuskaiset tuulet ovat rannikon asukkaille todellisia varautumistilanteita, vaikka erittäin harvoin tapahtuukaan mitään erityisen vaarallista.

Sää on aika usein myös uutinen; tosin mitään ylilyöntejä ei ole syytä harrastaa. Pahimmillaan tiedot "hurjista sääilmiöistä" saattavat vaikuttaa ihmisten suhtautumiseen. Joskushan pitää oikeastikin osata varautua, jos keli on erityisen liukas tai lunta sataa niin paljon, että joissakin maissa koulut jo suljettaisiin.

Arkijärkeäkin kannattaa käyttää, kun varautuu sään oikkuihin ja vaikutuksiin. Jos ei ole pakko lähteä pitkälle ajomatkalle lumipyryssä, kannattaa pysyä kotona. Tai myrskypuuskiin ei ole syytä mennä veneilemään, vaikka olisi juhannus.

Voimakkaita myrskypuuskia on ennustettu sunnuntain ja maanantain väliseksi yöksi Pohjanmaalle, Keski-Pohjanmaalle ja Pohjois-Pohjanmaalle. Ilmatieteen laitoksen mukaan yksittäiset tuulivahingot olisivat mahdollisia vaara-alueella. Ennusteiden mukaan meriveden pinta uhkaa nousta ja aallokonkorkeudestakin on varoitettu.

Kokkolan kaupunki informoi kaupunkilaisia jo sunnuntaina mahdollisista myrskytuhoista ja puiden kaatumisesta. Kaupunki muistutti kansalaisiaan toiminnasta tuulen kaatamien puiden kanssa. "Tuhopuiden raivaus on erityistä ammattitaitoa ja huolellisuutta vaativaa työtä. Lähtökohtaisesti raivauksesta on vastuussa puiden omistaja, mutta vaaraa aiheuttaviin tilanteisiin pitää pyytää apua." Pelastuslaitokseen on otettava yhteyttä, jos puut aiheuttavat välitöntä vaaraa tai onnettomuuden riskiä. Alueen energiayhtiöstä on pyydettävä apua, jos puita kaatuu sähköjohtojen päälle.

Kokkolan kaupungin metsätalousinsinööri Ahti Räinän toimitukseen lähettämästä sähköpostista voi antaa täydet pisteet, kun kaiken muun ohjeistuksen lisäksi viestin lopussa toivottiin tuhojen jäävän lieviksi ja pyydettiin kärsivällisyyttä mahdollisten haittojen sietämisessä. Tämä on asiakaspalvelua parhaimmillaan.

Maanantaiaamuna nähdään, millainen yö todellisuudessa oli. Keskipohjanmaan verkkouutisista voi käydä katsomassa tilannetta. Päivitämme aamun ja aamupäivän mittaan mahdollisia myrskyvahinkoja ja sähkökatkoja osoitteessa keskipohjanmaa.fi.

