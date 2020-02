Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Mikäli vierailet Helsingin ydinkeskustassa kauppakeskus Kampissa tutustumassa neljännen kerroksen vallanneeseen Mujin myymälään, kuuntelepa tarkkaan taustamusiikkia.

Mujin myymälässä soiva musiikki on suomalaista perinnemusiikkia, mutta ei mitä tahansa musiikkia. Listalla on muun muassa JPP:n, Kardemimmien ja Antti Paalasen esityksiä. Äänitys on tehty varta vasten Mujille.

– Niillä on sellainen ideologia, että aina kun avataan uuteen maahan myymälä, niin ketju tuottaa kyseisen maan perinnemusiikista tallenteen, kertoo äänityksen tuottanut Antti Järvelä.

Mujissa kuultava musiikki on äänitetty nimenomaan Mujille. Kampin kauppakeskuksen myymälä on toistaiseksi ainoa Suomessa, mutta ketjulla on 900 myymälää ympäri maailman, joista 400 Japanissa. Kampin myymälä avattiin syksyllä 2019 ja avaamisen aikoihin Suomi-tallennetta soitettiin jokaisen yhtiön myymälän taustalla.

Yhteys Mujiin syntyi Antti Järvelän pitkäaikaisen Japanin kontaktin, Yoko Nozakin kautta, joka on auttanut mm. JPP:tä Japanissa. Nozakilla on laaja tietämys suomalaisesta kansanmusiikista ja hän esitteli valikoidut artistiehdokkaat Mujin johdolle. Budjettiraami esitettiin Järvelälle, joka ryhtyi äänityksiä toteuttamaan toimeksiantona.

Äänitykset tehtiin kesän 2018 kansanmusiikkijuhlien aikaan Alahärmässä, jonne Antti Järvelä rakensi paikallisen puuhamiehen Heikki Puronvarren avulla tilapäisstudion. Nauhoituksissa pistäytyi kansanmusiikin tekijöitä festivaalien lomassa. Neljässä päivässä nauhoitettiin 24 kappaletta kahdeksalla eri kokoonpanolla. 13 kappaletta päätyi lopulliselle levylle, joka miksattiin Japanissa Mujin luottotekijän toimesta.

JPP:ssä viulua soittavat Mauno ja Arto Järvelä, Matti Mäkelä sekä Tommi Pyykönen. Harmoonia soittaa Timo Alakotila ja bassoa Timo Myllykangas. Mujiin tehdyllä levyllä kuullaan lisäksi Antti ja Arto Järvelän duo, puhallinsoittaja Silvo Vatasta, Timo Alakotilan pianosoolo, Mauno Järvelän viulusoolo sekä Maija Pokelan laulua Antti Järvelän säestyksellä. Kappaleet olivat immateriaalioikeuksista vapaata perinnemusiikkia.

Antti Järvelä pitää äänitysurakkaa ainutlaatuisena. Projekti sai japanilaisilta kiitosta, vaikka etukäteen heitä olikin askarruttanut tilapäisratkaisuna toteutettu äänitystila.

– Urakka oli kova ja kävin iltaisin vielä Kaustisella keikoilla. Osuuteni oli, että hoidin täällä päässä äänitysjärjestelyt sekä äänityksen ja yhtiö hoiti muut käytännön asiat, kuten kuvauksen ja sovitut korvaukset esiintyjien kanssa, kertoo Järvelä.

Vuonna 1980 Japanissa perustettu Muji myy laatutuotteita edullisesti. Tuotteet on pelkistetty niin, että niissä ei esimerkiksi ole logoja. Äänimaailma on osa myymälöiden konseptia ja Suomi-levy on Mujin 24:s julkaisu.