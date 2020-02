Lukijan mielipide: Peruskoulu taitaa olla sekavassa tilassa – Uudistuksia uudistusten päälle

Suomen opettajat opettivat liki parin vuosisadan ajan kansakoulussa lapsia lukemaan, kirjoittamaan, laskemaan ja olemaan säällisestit oisten ihmisten kanssa. Opetus oli yleensä samanlaista, opettajajohtoista ja tehokasta. Vaikka sittemmin siirryttiin "toteuttamaan peruskoulua" edettiin pääpiirteittäin samoin kouluhallituksen pääjohtajan Erkki Ahon turvallisen tuntuisessa kaitsennassa.

Kansainvälisissä vertailussa Suomen lapset sijoittuivat useissa oppiaineissa kärkeen. Nyt on alettu luisua alamäkeä. On siirrytty oppilaiden kokonaisvaltaiseen kehittämiseen ja varsinaiseen oppimiseen ei ole niinkään kiinnitetty huomiota. Lasten pitää nyt olla itseohjautuvia suurissa yhteistiloissa ja arvostelut, joita he onnellisina kiikuttavat huoltajilleen ovat vain positiivisia. Nyt on huomattu, että lapsi käy tyytyväisenä koulua, tuo myönteisiä arvioita, joista vanhemmat iloitsevat, mutta tosiasiassa lapset eivät ole oppineet juuri mitään, kuten eräs vanhemman polven kouluasiantuntija kirjoitti.

Peruskoulu taitaa olla sekavassa tilassa.

Reipaspuheinen YLE:n toimittaja Sannikka yritti lauantai-iltana selvitellä, mistä on kyse, ja jos ollaan huonossa jamassa, miten tilanne korjataan.

Eipä paljon asia valaistunut. Asiantuntijaprofessori puhui paljon ja epäselvästi - ehkä viisaastikin, mutta konkretiaa oli niukasti. Opetushallituksen korkea virkamies ei myöntänyt mitään, totesi jopa, että opetushallituksen ohjeissa itseohjautuvuus on sivuasia, se vain toteutuksessa kentällä on korostunut. Hän vetosi yhteiskuntaan, jonka pitäisi puuttua tilanteeseen, jos se on huono.

Ainoa realisti oli opettajaksi opiskeleva nuori henkilö, jolla oli innostusta ja uskoa voimiinsa ohjatessaan oppilaita kunhan vain ei niitä uudistuksia kasata liian nopealla vauhdilla opettajan toteutettaviksi.

Jotain pitäisi kuitenkin tehdä, jos palikat ovat niin sekaisin kuin väitetään.