Kokkolan Halpa-Hallin Kiinan hankintayksikön johtaja Rauli Ratasvuori joutui perheineen pakenemaan koronavirusepidemiaa Pekingistä.

– Lähdimme kiinalaisen uudenvuoden alussa kahden viikon lomareissulle Uuteen Seelantiin, mutta siellä ollessamme työantajamme päättivät, että matkaamme turvallisuussyistä Suomeen, emmekä palaa enää kotiimme Pekingiin, jossa olemme asuneet kolmisen vuotta.

Halpa-Hallin hankintayksiköllä on toimisto pääkaupungin lisäksi myös Shanghaissa. Ratasvuori on yksikön ainoa suomalainen työntekijä. Yksikön tehtävä on tilata kiinalaisilta tehtailta tuotteita suoraan Halpa-Hallin myymälöihin eri puolille Suomea ilman välikäsiä. Keskus nopeuttaa ja joustavoittaa Halpa-Hallin sisäänostotoimintaa. Ratasvuori oli itse perustamassa hankintayksikköä kolmisen vuotta sitten.

– Hankinnan kiinalainen henkilökunta työskentelee koronaviruksen pelossa nykyään kotonaan, eivätkä he myöskään enää matkusta turvallisuussyistä neuvottelemaan tehtaisiin. Tilaustyötä voidaan tehdä etänä, joten työ ei häiriinny samalla tavalla kuin esimerkiksi tehdasoloissa, Ratasvuori toteaa.

Sen sijaan koko läntisen maailman tavaramyynnin ongelmana on, että monet tehtaat eri puolilla Kiinaa ovat pysähdyksissä tai ne käyvät puoliteholla.

– Vaikka tehtaat olisivat auki ja toiminnassa, monet työntekijät eivät pääse enää töihin tartuntariskin vuoksi. On selvää, että jos tilanne jatkuu, Kiinan virustilanne heijastuu ulkomaan kauppaan ja varsinkin käyttötavarakauppaan eri puolille maailmaa, Ratasvuori arvioi.

Heijastusvaikutukset alkavat konkretisoitua vasta näinä aikoina. Koronavirus alkoi levitä epidemiaksi samaan aikaan, kun kiinalaiset aloittelivat noin kuukauden kestävää uudenvuoden juhlintaansa. Uudenvuoden vuoksi tehtaat olisivat hiljentyneet joka tapauksessa. Kuten aina ennenkin tavaratoimitukset lähtivät nytkin matkaan maailmalle juuri ennen juhlakauden alkua.

– Koronaviruksen pelon vuoksi tuotantoa on vaikea käynnistää uudelleen. Ehkä ensimmäisenä tämä näkyy viiveinä pienten varastojen teollisuudessa kuten autojen, kodinkoneiden ja kännyköiden valmistuksessa.

Kiinan merkitys on suomalaiselle kaupalle on valtava. Monissa myymälöissä Kiinasta tulevat valmisteet ja osavalmisteet muodostavat yli puolet kauppojen hyllyjen tuotteista. Halpa-Hallinkin tuotteista jopa 40 prosenttia kytkeytyy tavalla tai toisella Kiinaan. Halpa-Hallin itse asiassa pieni Kiina-osuus johtuu siitä, että yritys myy paljon elintarvikkeita toisin kuin monet muut suuret tavaratalot ja erikoisliikkeet.

– Suuret prosenttiosuudet johtuvat myös Kiinan vahvasta roolista alihankintaketjuissa, Ratasvuori kertoo.

Ratasvuori sanoo perheensä viihtyneen hyvin Kiinassa ja kertoo oman kodin ja oman rauhoittumisen tyyssijan sijaitsevan nykyään juuri Pekingin suurkaupungissa. Suomeen he tulivat parisen viikkoa sitten. Täällä he ovat lyhyessä ajassa ehtineet asua monissa paikoissa kuten pariskunnan vanhempien luona Lappeenrannassa ja Kouvolassa, viime viikko meni Kokkolassa ja nyt työtä tehdään pääkaupunkiseudulla. Väliaikainen majoittuminen alkaa jo rasittaa ja kuten Rauli asian ilmaisee.

– Kaipuu omaan sänkyyn on jo kova.

Koronaepidemiasta koitunut muutos oli siis suuri koko perheelle.

– Kuusivuotias tyttömme oli Pekingissä esikoulussa ja nyt hän poissa koulusta. Mutta nyt mennään näin, eihän tälle mitään voi, Rauli Ratasvuori kertoo perheen evakkotaipaleesta.

Työssään Ratasvuori on luonnollisesti jatkuvasti yhteyksissä Kiinaan. Hän kertoo vilkkaan ja ruuhkaisen Pekingin muuttuneen hyvin hiljaiseksi kaupungiksi. Ruuhkia ei ole, ja ihmiset välttelevät liikkumista. Tilaisuudet on peruttu. Elämä on muuttunut kaiken kaikkiaan ankeaksi.

– Toivottavasti epidemia laantuu pian, ja paluu arkeen voi alkaa, Rauli Ratasvuori kertoo.