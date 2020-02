Näin Keski-Pohjanmaan kulttuurilaitosten johtajat kommentoivat vos-esitystä: "Vähintään tyydyttävä tulos"

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Vuoden 2018 lakiesityksessä kaikki valtionosuuspäätökset olisivat olleet määräaikaisia. Uudessa esityksessä kolmen vuoden määräaikaisuus koskee lähinnä uusia toimijoita. Onkin todennäköistä, että nykyisin vos-rahoituksen piirissä olevat toimijat hakevat ja saavat toistaiseksi voimassa olevaa rahoitusta.

Keski-Pohjanmaalla vos-rahoituksen piirissä ovat nykyisin Keski-Pohjanmaan Kamariorkesteri, Kokkolan kaupunginteatteri sekä kansanmusiikkiyhtye Tallari.

Marjukka Puutio. Jukka Lehojärvi

Keski-Pohjanmaan Kamariorkesterin intendentti Marjukka Puutio uskoo, että uusi laki ei aiheuta orkesterin toimintaan kovin suuria muutoksia. Hän on esitykseen suhteellisen tyytyväinen.

Lakiesitys kuitenkin poistaa harkinnanvaraisen rahoituksen, jota Kamariorkesteri on saanut.

– Se on ollut meille tärkeä raha, joka on käytetty kiertuetoimintaan. Tähän on ilmeisesti tulossa jokin kompensaatio, mutta toki tämä vähän mietityttää, Puutio sanoo.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Timo Virolainen. Jukka Lehojärvi

Kokkolan kaupunginteatterilla ollaan lakiesitykseen ja asian etenemiseen myös tyytyväisiä. Kannatusyhdistyksen puheenjohtaja Timo Virolainen sanoo, että teatteri ilman muuta hakee toistaiseksi voimassa olevaa rahoitusta. Hän pitää esityksen mukaista rahoitusjärjestelmää avoimena ja selkeänä.

– Esityksellä voidaan hyvin suunnitella toimintaa. Rahoitussuunnitelman tekeminen kuudeksi vuodeksi selkeyttää, Virolainen toteaa.

Hänen mukaansa teatterilla täytyy jatkossa selvittää, onko syytä hakea myös 60 prosentin valtionosuutta kiertuetoimintaan tai lapsille tai erityisryhmille suunnattuun toimintaan.

Tuleva teatterinjohtaja Juha Luukkonen ei näe lain aiheuttavan uhkakuvia teatterin tulevaisuudelle vaan uskoo sen antavan toimintarauhan.

– Se takaa, että Kokkolassa voi jatkua korkeatasoinen teatteritoiminta jatkossakin. Ja sehän on meidän kannaltamme kaikkein tärkeintä.

Vuoden 2018 lakiesityksessä vos-rahoitukseen ei olisi ollut oikeutettu toimija, joka työllistää alle viisi henkilöä. Tämä olisi karsinut pois esimerkiksi kansanmusiikkiyhtye Tallarin.

Matti Hakamäki Anni Saari

Uudessa lakiesityksessä henkilötyövuosien alarajaa ei ole. Tallarin johtaja Matti Hakamäki pitää tätä järkevänä paitsi Tallarin koko kansanmusiikkikentän kannalta.

– Kansanmusiikkiyhtyeet harvoin ovat kovin suuria. Voi kysyä, olisiko pitkän vos-rahoituksen suuntaaminen vain isoille toimijoille ollut reilua.

Jarkko Lahti. Jukka Lehojärvi

Näyttelijä ja Ruska Ensemblen taiteellinen johtaja Jarkko Lahti pitää henkilötyövuosien alarajan poistumista valtavan tärkeänä asiana myös vapaan kentän toimijoille.

– Se on merkittävä kädenojennus. Vapaalla kentällä on paljon pieniä työryhmiä, ja nyt vos-järjestelmään voi hakea vaikka yksi henkilö.

Lahden mielestä musiikin ja muun esittävän taiteen eri yksikköhinnat on lakiesityksessä hyvä korjaus aiempaan. Hän arvostaa myös määräaikaisen rahoituksen mahdollistamista.

– Se henkisesti avaa pelin niille, jotka haluavat pyrkiä vos-järjestelmään.

Lahti oli itse mukana Kuusiston vos-työryhmässä ja pitää Puumalan lakiesitystä vähintään tyydyttävänä kompromissina.

– Siinä on enemmän kyse päivittämisestä kuin uudistamisesta. Mutta kyllä sen kanssa pystyy elämään.

Lisää aihesta: Valtiosihteeri Tuomo Puumalan johtama työryhmä teki vos-uudistuksesta kompromissin – Esittäville taiteille sekä määräaikaista että toistaiseksi voimassa olevaa rahoitusta