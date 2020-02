Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kokkolan Tiikerit otti murskaavan 0–3 (30–32, 20–25, 16–25) -voiton jo liigakarsintoihin tuomitun Perungan Poikien vieraana Rovaniemellä Lapin Urheiluopistolla. Vierasjoukkue palasi voittojen tielle, sillä edellisessä ottelussaan kokkolalaiset hävisivät ValePalle. Kotijoukkue on hävinnyt nyt 24 ottelua peräkkäin.

– Vastustaja oli kuin lyöty koira. Ei siellä ilonmerkkejä näkynyt, huippupelin pelannut keskipelaaja Antti Leppälä sanoi suoraan. Leppälä pommitti 12 pinnaa hurjilla tehoilla +12.

Tiikereiden päävalmentaja Mikko Keskisipilä antoi runsaasti peliaikaa etupäässä vaihtopenkillä istuneille pelaajille. Tämä näkyi vain ykköserässä, jossa Tiikerit selvitti monta kotijoukkueen eräpalloa ja erä venyi pitkille jatkopalloille.

Erääkään Keskisipilä ei halunnut hävitä – vaan vaikeilla hetkillä myös ykköspassari Anton Välimaa kävi hetkittäin kentällä. Niukka erätappio romahdutti jälleen PerPon pelimoraalin.

– Tulimme toiseen erään jo valmiiksi häviäjän asenteella, kotijoukkueen Atro Berg myönsi.

Tiikerit on nyt vahva nippu, vaikka vastustaja ei kummoinen ollutkaan. Etenkin torjuntapeli oli vahvaa ja syöttö kulki vähillä virheillä.

– Myös vähän pelanneet pelaajat täyttivät hienosti tonttinsa, Leppälä kiitteli.

Entisessä kotikaupungissaan pelanneet Napapiirin Pallokettujen kasvatit yleispelaajat Teemu Lahti (12/+7) ja Jiri Hänninen (11/+7) pelasivat vahvasti.

Tiikerit on sarjataulukossa sijalla viisi, kun jäljellä on vielä viisi kierrosta. Sijoitus on lähes varmuudella sama myös runkosarjan päätteeksi, jolloin kokkolalaisten todennäköinen vastustaja pudotuspeleissä on Akaa-Volley.

– Runkosarjan loput pelit ovat meille tuloksellisesti merkityksettömiä. Me kohtaamme vielä top4-joukkueita, jotka ovat hyviä mittareita. Meidän on vain pidettävä pelimme kuosissa, Leppälä painotti.

Keskisipilä oli tyytyväinen ottelun antiin.

– Olen tyytyväinen siihen, että pelin taso pysyi riittävän korkealla, vaikka emme ole juuri edes harjoitelleet niillä kokoonpanoilla, joita nyt kentällä nähtiin, päävalmentaja jutteli.

Erityiset kiitokset sai nuori passari Joska Försti.

– Hyvä peli häneltä, vaikka Joska on harjoitellut vain muutaman kerran kanssamme. Försti on harjoitellut pääosin Kuortaneen Urheiluopistolla.

– Runkosarjan loppu on valmistautumista pudotuspeleihin. Me kierrätämme pelaajia niin, että energiat ovat pleijareissa kohdillaan. Sitten pitää jaksaa pelata joka toinen päivä.

Seuraavaksi Tiikerit kohtaa lauantaina karkauspäivänä kotonaan sarjakärki Hurrikaani-Loimaan.

– Juuri näitä kärkijoukkueita vastaan pääsemme testaamaan omia juttujamme pudotuspelejä varten, Keskisipilä painotti.

PerPon päävalmentaja Henri Tuomi ei joukkueensa tilannetta kaunistellut.

­– Jos vastaan tulee lentopalloilijoita, jotka osaavat pelata lentopalloa – me häviämme.

PerPo on kerännyt koko kaudella vain surkeat kahdeksan pinnaa.