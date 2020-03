Tapani Postila pohtii kolumnissaan elämää ilman autoa: Joko olisi aika ottaa kenkä kaasulta?

Auto käyntiin ja menoksi. Polttomoottori hörppii menovettä ja sähkö antaa virtaa liikkumiseen. Renkaat rapisevat. Matka taittuu.

Moni meistä on tänäänkin liikkunut tai tulee liikkumaan nelirenkaisella henkilöautoksi nimetyllä moottoroidulla ajoneuvolla. Henkilöiden kulkemisessa omalla henkilöautolla on edelleen liikenteessä merkittävä rooli. Henkilöauto on teiden kuningas lukumäärissä ja ajetuissa kilometreissä mitattuna. Pitkien etäisyyksien maassa julkisella liikenteellä ei pääse läheskään kaikkialle. Metroa ei ole, juna ei yllä kotiin ja bussitkin karttavat kaukaisia kohteita.

Ilman omaa autoa moni suurempien taajamien keskustoista tai valtaväylien sivusta asuva olisi mahdottoman paikan edessä.

Auton omistaja tietää, että ilmaista ei ole kyyti omalla ajoneuvolla. Päinvastoin kallista lystiä on huristella vapaana oman tahdon mukaan. Liikkumiseen tarvittava polttoaine maksaa oli se sitten dieseliä, bensiiniä, sähköä, kaasua tai aivan jotain muuta. Vakuutukset eivät ole myöskään ilmaisia. Autoa on huollettava. Valtiovalta on myös kiinnostunut autoilijan rahoista, ja maksuja riittää. Vanhan vitsin mukaan verottaja käy aina aakkosjärjestyksessä läpi sopivia uusia verokohteita ja auto löytyykin heti A-kirjaimen kohdalta ja B:n kohdalla on sitten seuraavaksi bensiini.

Henkilöautoilijan suurin pähkäilyn aihe on millaisella ajoneuvolla ajaa. Käyttövoimaa löytyy joka lähtöön. Hintahaarukka on iso. Päästöistä on tiedettävä. On selvitettävä millaisen hiilijalanjäljen menopeli aiheuttaa elinkaarensa aikana. Miten valtiovalta suhtautuu nimenomaiseen kulkuneuvoon tänään ja huomenna.

Ennen oli helpompaa. Suurkirjailija Mika Waltarista kulkee tarina, ehkä urbaani sellainen, autokaupoilla käynnistä. Sinuhen luoja sai autokuumeen, ja suuntasi autokauppiaan pakeille. Autokauppias tunnisti kirjailijan kysyi, että millainen auto herra kirjailijalle saisi olla? Waltarilla oli selvä vastaus: keltainen auto. Autokauppias hiukan hämmentyi ja halusi tarkentavia tietoja, mutta kirjailija pysyi jämäkkänä. Häntä kiinnosti vain hankkia keltainen auto ja piste. Tarinan mukaan Waltari sai keltaisen autonsa.

Voisiko sitä itse elää ilman autoa? Ilmasto kiittäisi ja rahaakin säästyisi. Autoilijan vapaus jäisi taakse, mutta oma peltilehmä tai paremminkin muovimuuli ei enää sitoisi millään lailla. Piilevä häpeä omalla henkilöautolla kulkemisesta jäisi taakse. Liikkumiset pitäisi suunnitella tarkemmin, mutta joustavaksi oppii.

Joko olisi sitten aika ottaa kenkä kaasulta ja alkaa autottomaksi?

Ehkä. Ehdoton ehkä.