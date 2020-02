Lohtajalta kotoisin oleva tanssitaiteilija Anniina Koski johdattaa Kokkolassa vaihdossa olevat nuoret nykytanssin pariin

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Lohtajan Marinkaisista kotoisin oleva tanssija ja tanssinopettaja Anniina Koski ei ole ollut kuuteen vuoteen talvea Suomessa. Nyt hän on, ja on vetänyt tanssityöpajaa Nuorisokeskus Villa Elbassa.

Tanssin pyörteisiin ovat täällä viikolla päässeet kansainväliseen nuorisovaihtoon viikoksi Kokkolaan tulleet nuoret Kroatiasta, Maltalta ja Irlannista.

– Tanssi on yhteisölähtöistä ja minun mahdollistamaa. En ole tehnyt koreografioita tai näyttänyt liikkeitä edeltä, vaan annan nuorten päättää liikkeistä ja kutsun sitä esiin heistä. Ja potentiaalia 15–18-vuotiaissa kyllä on, Koski kuvailee.

Anniina Koski on kotoisin Marinkaisista Lohtajalta. Jukka Lehojärvi

Koski on tanssinut, opettanut tanssia ja ollut mukana erilaisissa projekteissa lukuisissa eri maissa.

– Tanssini on tapahtunut seikkailu edellä. Virallisesti asun tällä hetkellä Helsingissä, mutta viime talvet olen tosiaan matkustellut ulkomailla.

Yllättävimmäksi kokemukseksi Koski mainitsee projektin Grönlannissa, jossa pienessä eristyksissä olevassa kylässä koko yhteisö lähti tanssiprojektiin mukaan.

– Siitä oikeastaan lähti kipinä yhdessä luomiseen. Olin siellä kaksi viikkoa lasten kanssa tekemässä tanssiprojektia. Lapsilla eikä heidän vanhemmillaan ei ollut mitään odotuksia tanssin suhteen ja kävi niin, että kaikki osallistuivat tapahtumaan.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Keniassa puolestaan Koski päätyi itse opettajasta oppilaaksi, kun slummin lapset veivät hänet afrikkalaisen tanssin maailmaan.

– Kyllä suomalaisetkin lähtevät tanssiin mukaan, kun uskaltavat lähteä liikkeelle ja tulla nähdyksi liikkeessä. Värit ovat vain erilaiset.

Anniina Koski valmistui tanssinopettajaksi Turun Taideakatemiasta vuonna 2009. Hän työskentelee erityisesti yhteisötanssin parissa. Myös jooga kuuluu kuvioon.

– Olen vielä palaamassa Intiaan joogan pariin. Tulevana kesänä järjestän joogaretriittejä Haminassa.

Lisäksi Koski on tänä vuonna tanssijana mukana projektissa, jossa viedään konsertteja sairaaloihin Helsingin seudulla.

– Näin saadaan kulttuuria potilaille, jotka eivät muuten pääse sen pariin.

Anniina Koski ohjaa tulevana kesänä joogaretriittejä Haminassa. Jukka Lehojärvi

Villa Elbassa järjestettävä tanssityöpaja kuuluu Dance All Year Long -hankkeeseen, joka tuo tänä vuonna Kokkolaan joka kuukausi kahdeksi viikoksi tanssin ammattilaisen vetämään nykytanssiprojektia. Taiteilijat saavat itse päättää onko teos esimerkiksi tanssiesitys, koreografinen luento, installaatio tai tanssivideo.

Dance All Year Longin konsepti on tanssija Taneli Törmän kehittämä, ja hän on toteuttanut sen jo kertaalleen viime kesästä alkaen Odensessa Tanskassa.

Kokkolassa projekti on osa kaupungin 400-vuotisjuhlallisuuksia ja Törmä toteuttaa sen yhdessä Kannuksessa asuvan tanssitaiteilija Eleni Pierideksen kanssa. He opiskelivat 2000-luvun alussa yhtä aikaa Kansallisoopperan balettikoulussa ja ovat tehneet paljon yhteistyötä siitä lähtien.

Yhteistyötä Villa Elban kanssa alettiin suunnittelemaan viime syksynä. Tanssityöpaja on osa kansainvälisen opiskelijavaihdon ohjelmaa, jonka teema on "Feel good, må bra, voi hyvin".

– Nuorilta on tullut tanssimisesta hyvää palautetta, kun tekeminen lähtee heistä itsestään eikä valmiiksi annetuista liikesarjoista. Mukana on 36 nuorta ja Kroatia ja Malta ovat meille uusia kumppanuusmaita, Villa Elban hanketyöntekijä Tytti Tikkakoski kertoo.

Nuoret ovat teeman puitteissa ulkoilleet, tutustuneet pilkkimiseen ja Harbådan luontopolkuun. Pienikin määrä lunta on ilahduttanut ulkomaisia vieraita. Keskiviikon ja torstain välisenä yönä oli myös mahdollisuus havainnoida revontulia, kun pakkanen kiristyi.