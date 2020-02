Kalajoen satama ja Häggblom allekirjoittivat kymmenen vuoden sopimuksen konepajatiloista: "Laajentuva konepajatoiminta tuo kymmeniä uusia työpaikkoja kerrannaisvaikutuksineen"

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kalajoen Satama Oy ja Häggblom Oy ovat allekirjoittaneet kymmenen vuoden sopimuksen konepajatilojen vuokraamisesta Sataman teollisuusalueella. Sopimus koskee noin puolta 10 000 neliömetrin konepajarakennuksesta ja sisältää option laajentamiseen ja lunastukseen.

– Sopimus on täysin Kalajoen sataman teollisuusalueen kehittämislinjausten mukainen. Laajentuva konepajatoiminta tuo kymmeniä uusia työpaikkoja kerrannaisvaikutuksineen. Neuvottelut Häggblom Oy:n edustajien kanssa ovat sujuneet jouhevasti, ja Häggblom on sekä Kalajoen kaupungille että Kalajoen Satama Oy:lle erittäin mieluinen sopimuskumppani, Kalajoen kaupunginjohtaja Jukka Puoskari toteaa.

Puoskarin mukaan nyt allekirjoitettu sopimus on luonteva jatko sataman ja sataman teollisuusalueen kehittämisessä. Myös Kalajoen Satama Oy:n toimitusjohtaja Petri Nikupeteri on tyytyväinen sopimukseen.

– Konepajan vuokraaminen Häggblom Oy:lle vauhdittaa Kalajoen Sataman kehitystä. Sopimus on hyvä esimerkki hankkeesta, jossa kaikki voittavat ja syntyy lisää liikevaihtoa ja hyvinvointia alueelle, hän sanoo.

Ab A. Häggblom Oy on Kokkolassa vuonna 1954 perustettu konepajayhtiö. Toiminta on kasvanut yhden työntekijän korjauspajasta merkittäväksi palvelu- ja laitetoimittajaksi, jonka markkina-alue on pääosin Pohjois-Euroopassa.

Reilu kaksi vuotta sitten Häggblomin kasvu johti tarpeeseen löytää uutta konepajatilaa. Tällöin avautui mahdollisuus vuokrata Kalajoen Rahjasta, siihen aikaan SSAB:n omistamasta konepajakiinteistöstä tila isojen laitteiden valmistukseen ja huoltoon. Tilan omistuksen siirryttyä SSAB:lta Kalajoen kaupungille käynnistettiin neuvottelut Häggblomin ja kiinteistön omistajan kanssa pitkän aikavälin sopimuksesta.

– Tilan ja kapasiteetin tarve toi meidät alun perin Kalajoelle ja huomasimme, että tämä ratkaisu palvelee meitä hyvin. Rahjan toimipisteen käynnistyksen jälkeen olemme tyytyväisiä, että nyt solmittu pitkä vuokrasopimus mahdollistaa toiminnan kehittämisen, investoinnit ja henkilöstömäärän kasvattamisen edelleen. Kuluneella viikolla palkkasimme taas kaksi uutta työntekijää Rahjan toimipisteeseen, Häggblom Oy:n toimitusjohtaja Jukka Karhula kertoo.