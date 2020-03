Pekka Lundmark jättää Fortumin – siirtyy toisen yhtiön palvelukseen

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Helsinki

Fortum Oyj:n toimitusjohtaja Pekka Lundmark on tänään ilmoittanut, että hän siirtyy toisen yhtiön toimitusjohtajaksi, Fortum kertoo pörssitiedotteessaan.

Pekka Lundmark jättää Fortumin viimeistään elokuun 2020 lopussa. Fortumin hallitus aloittaa seuraajan hakuprosessin välittömästi.

– Kiitän sydämellisesti Pekkaa hienosta työstä Fortumin muutoksen vauhdittamiseksi viimeisen neljän ja puolen vuoden aikana. Näinä vuosina Fortum on määrätietoisesti toteuttanut strategiaansa, jonka tavoitteena on mahdollistaa puhtaampi maailma. Fortum on kasvanut hiilidioksidipäästöttömässä energiantuotannossa ja kiertotaloudessa, ja on ottanut paikkansa asiakasmäärältään Pohjoismaiden suurimpana sähköyhtiönä, Fortumin hallituksen puheenjohtaja Matti Lievonen toteaa.

Lievonen sanoo tiedotteessa, Uniper -investoinnin myötä Fortumista on tulossa yksi Euroopan suurimmista energiayhtiöistä ja yhtiön taloudellinen tulos on selvästi parantunut.

Lundmark toteaa Fortumin tiedotteessa, että päätös jättää Fortum ei ollut helppo, koska Fortum ja koko Euroopan energiamarkkina tällä hetkellä erittäin mielenkiintoisessa vaiheessa.

– Minulle tarjottu tilaisuus oli kuitenkin liian houkutteleva ohitettavaksi.