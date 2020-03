Lukijan mielipide: Missä mennään keskusta? – Keskusta on sitoutunut lujasti hallitusyhteistyöhön ja hallitus ansaitsee työrauhan

Viime aikoina minulle ja varmasti monelle muullekin on tullut paljon palautetta keskustan tilasta ja tilanteesta. Palautteet ovat olleet enimmäkseen epätietoisia kysymyksiä ja myös arvostelua tehdyistä päätöksistä. Keskustan kannattajat ovat olleet ja ovat huolestuneita.

Palaan sen verran edelliseen hallitukseen, että yleinen mielipide piti sitä hyväosaisten hallituksena. Se mielikuva seurasi itsepintaisesti Sipilän hallitusta ja se söi myös keskustan kannatusta. Saihan se hallitus paljon hyvää aikaiseksi erityisesti työllisyyden suhteen mutta imagoaan se ei pystynyt muuttamaan. Oma väkemme alkoi tuskastua ja antoi palautetta, että teemme liian kovaa politiikkaa.

Sitten tähän päivään. Olemme taas hallituksessa. Hallitukseen menosta käytiin laaja kenttäkeskustelu. Suuri enemmistö oli sitä mieltä että hallitukseen mennään, jos tavoitteemme ja ehtomme täyttyvät. Perusteet ja valtakirja hallitukseen menosta olivat olemassa.

Mielestäni olemme oikeassa seurassa. Punamultayhteistyöllä tätä hyvinvointiyhteiskuntaamme on aikojen saatossa pitkälle rakennettu. Nyt uusi punamultahallitus on päässyt alkuvaikeuksien kautta työhön käsiksi. Keskusta on sitoutunut lujasti hallitusyhteistyöhön. Hallitus ansaitsee työrauhan.

Keskustan on panostettava täysillä hallitustyöhön. Menetetty kannatus on hankittava takaisin. Siinä onnistutaan vain tekemällä työtä ja tekemällä hyviä päätöksiä. Luottamus pitää ansaita. Se ei tule itsestään.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Vastaan omalta osaltani huolestuneisiin yhteydenottoihin. Keskusta on olemassa ja se on löytämässä oikean suunnan. Olemme vastuuta kantamassa ja hoitamassa ihmisten asioita. Keskustalaiva lipuu tarkasti navigoidussa kurssissa. Se on päässyt jo vähän väljemmille vesille puheenjohtajansa Katri Kulmunin johdolla.

Maailmalla on paljon levottomuutta eikä niiltä Suomikaan ole täysin sivussa. Nyt tarvitaan vakautta ja vastuuntunoa päätöksentekoon. Siinä työssä keskustan tulee olla mukana.