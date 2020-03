Jääkiekkoliigan runkosarja pelataan tyhjille katsomoille – Jääkiekkoliiton alaisen Mestiksen osalta päätöksiä tehdään myöhemmin torstai-iltana

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Hallituksen linjaus rajoittaa yli 500 ihmisen yleisötilaisuuksia aiheuttaa isoja muutoksia myös jääkiekon puolella.

Liigan runkosarjaa on jäljellä kahden kierroksen verran. Tänään ohjelmassa on seitsemän peliä, ja päätöskierroksella toiset seitsemän ottelua. Liigan toimitusjohtaja Riku Kallioniemi kertoi Ylen haastattelussa, että Liigan runkosarja pelataan loppuun tyhjille katsomoille.

– En lähde spekuloimaan mikä pudotuspelien kohtalo on. Puhumme seurojen kesken, mikä on järkevin tapa jatkaa, Kallioniemi sanoi.

Jos pudotuspelit jäävät pelaamatta tai pelataan ilman yleisöä, tulee sen näkymään seurojen kassassa.

– Näissä tapauksissa jää merkittävät tulot syntymättä. Taloudelliset menetykset Liigassa ovat sitä luokkaa, ettei ole aikaisemmin nähty, Kallioniemi selvitti.

Mestiksen pudotuspeleihin valmistautuvan Kokkolan Hermeksen urheilutoimenjohtaja Pasi Tuukkanen ei vielä osannut sanoa, millaisia linjauksia Mestiksessä tehdään jatkon suhteen.

– Hallituksen päätös on niin tuore, että vielä en osaa sanoa mitään kauden jatkosta. Mutta hallituksen linjaus on selvä: 500 on 500. Nyt odottelemme lisätietoa, miten Mestiksen osalta toimitaan. Tällä hetkellä Hermeksen edustusjoukkue lähtee siitä, että kohtaamme lauantaina pudotuspelien avausottelussa Imatran Ketterän, Tuukkanen sanoo.

Hallituksen linjauksessa yli 500 ihmisen yleisötilaisuudet on peruttu toukokuun loppuun saakka. Jääkiekon osalta se tarkoittaa sitä, että pelit pelataan joko tyhjille katsomoille tai sitten pudotuspelit jätetään pelaamatta.

– Meillä pelaajasopimukset on tehty siten, että sopimus on voimassa niin pitkään kuin pelit jatkuvat. Yleissopimus on, että sopimus kestää huhtikuun loppuun asti. Jos pelit siirtyvät toukokuulle, myös sopimusten pitää kestää myöhempään, Tuukkanen toteaa.

Mestis on korkein Jääkiekkoliiton alaisuudessa pelattava sarja ja Jääkiekkoliitto lähetti koronavirukseen liittyen lyhyen tiedotteen hieman ennen kolmea iltapäivällä.

Tiedotteen mukaan Jääkiekkoliiton kilpailuvaliokunta ja liittohallitus kokoontuvat torstai-iltana ja linjaavat tällöin koronaviruksen aiheuttamat toimenpiteet liittyen jääkiekon sarja- ja harrastustoimintaan. Päätöksistä tiedotetaan myöhemmin torstai-iltana.

Ennen tätä Jääkiekkoliitto ei ota kantaa mahdollisiin otteluiden ja sarjojen perumiseen.

Ohje joukkueille ja seuroille on, että viranomaisten ohjeita tulee seurata ja noudattaa kaikessa toiminnassa. Päätökset harjoitusten järjestämisestä tehdään seurakohtaisesti.