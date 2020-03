Elokuva-arvio: "Harvinaisen sulokas ja pisteliäs filmi" – Autumn de Wilden ohjaus erottaa Emman Jane Austenin romaanin aiemmista tulkinnoista

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Emma. Ohjaus Autumn de Wilde. Käsikirjoitus Eleanor Catton Jane Austenin romaanista. Kuvaus Christopher Blauvelt. Pääosissa Anya Taylor-Joy, Johnny Flynn, Mia Goth, Bill Nighy. BioRex, Pietarsaari. Kinokulma, Oulainen. Bio Rex, Kokkola.

★ ★ ★ ★

Jane Austenin seurassa on naistenpäivä joka päivä. Tosin minäkin olen tutustunut kirjailijaan vain elokuvien ja tv-sarjojen kautta, mutta pyrkimyksetkin lasketaan.

Jokohan Jari Tervo on väsäämässä korvausvaatimusta, kun uusin Emma on ottanut käyttöön pisteen teoksen nimen perässä? Markkinamiesten keksimää muotoa en käytä oikeakielisyyssyistä. Erikoisuudella Autumn de Wilden ohjaus kuitenkin erottuu tusinasta Emman aiemmasta tulkinnasta.

Laatukin on kovaa tasoa. Kevään pikkulinnut ovat sirkutelleet, että juuri tämä Austen oli se, jota tarjottiin Juho Kuosmaselle ensimmäiseksi ulkomaiseksi ohjaukseksi. Mitä kokkolalaislähtöinen filmintekijämies olisi tuonut peribrittiläiseen naisaiheeseen, jäi nyt näkemättä. Kuosmasen passaaminen oli ensikertalaisen Autumn de Wilden onni. Emma on paitsi harvinaisen sulokas, myös pisteliäs filmi, joka löytää hupinsa 1800-luvun vaihteen paremman väen koreasta ja korskeasta teennäisyydestä.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Hemmoteltu ylhäisöneito Emma Woodhouse sumplii toisten asioita mielensä mukaan. Austen kirjoitti, että Emma on elänyt kaksikymmentäyksi vuotta ilman harmeja. Kirjailija arveli, että jäisi ainoaksi, joka pitäisi itsekeskeisestä ja rikkaasta sankarittaresta. Maailma osoitti Austenin olleen väärässä. Emman oppivuodet ovat hurmanneet lukijoita ja katsojia jo kaksisataa vuotta eikä loppua näy.

Hahmo viehättää, koska kaunis ja rikas ei olekaan täydellinen. Nuori nainen ei tarkoita pahaa, mutta sortuu virheisiin toimiessaan vain oman ymmärryksensä rajoissa, ottamatta tarpeeksi muita huomioon. De Wilde on ohjaajana tarkkasilmäisempi. Hän näkee näyttelijäkatraansa persoonien erikoislaadut tärkeinä lisäpanoksina herkulliseen kokonaisuuteen.

Thoroughbreds-jännärissä (2017) häikäissyt Anya Taylor-Joy tuo nimirooliin suurisilmäistä viattomuutta Emman ihmetellessä, miten epäkiitollisesti maailma hänen hyviä aikomuksiaan kohtelee. Herra Knightleyn osassa on esitysperinteen vastaisesti karheampi näyttelijä, lauluntekijänäkin ansioitunut Johnny Flynn. Tämä Knightley onnistuu vakuuttamaan itsenäisenä ajattelijana, vaikka miespalvelija pukeekin hänet joka aamu kiireestä kantapäähän kuin lapsen.

Mia Goth on totuttu näkemään moderneissa rooleissa (Suspiria, High Life), mutta hämmästeleväkatseisena sopii hyvin orpotyttö Harrietiksi. Sulhasena Sex Education -sarjan ilmeikäs Connor Swindells on täsmävalinta. Veteraani Bill Nighy ohjataan usein tyypiksi. Hän on aina joko erinomainen tai maneerinen. Emman isänä näyttelijän partaveitsenteräviä eleitä on upea seurata.

Musiikin klassisen tyylittelyn ohella riemastuttava epookki soi modernia brittifolkkia. Asialla ovat tavanomaiset epäillyt: The Watersons, Maddy Prior, June Tabor. Johnny Flynn laulaa lopputekstien päälle sävelmänsä Queen Bee.

Yhtä hauskassa kuin romanttisen koskettavassa Emmassa on pari kauneuspilkkua. Jokaisen Emma-sovituksen koetinkivi on retkikohtaus, jossa vanhapiika Bates nolostutetaan. Vuoden 1994 versiossa Sophie Thompson näytteli Batesin häkellyksen ylittämättömällä tavalla. Uutuudessa tyydytään ulkoiseen pätevyyteen.

Neiti Woodhouse on sydämenasioissa hölmö – kukapa ei olisi – mutta muuten fiksu. Kun hänet pannaan soittamaan fortepianolla Kesän viimeinen ruusu korostetun tönkösti, onhan se hauskaa. Mutta Jane Austenia se ei ole. Romaanin Emmalla on enemmän arvostelukykyä.