Panamasta kotoisin oleva Kenneth Morales on asunut Suomessa jo 18 vuoden ajan, ja on tottunut maan tapoihin ja sääntöihin: ”Suomalaisella on hiljainen tapa olla ystävällinen”



Suomessa jo 18 vuoden ajan asunut Kenneth Morales nauttii yhdessäolosta perheen kanssa. -Sunnuntaisin järjestämme lasteni ja lapsenlapseni kanssa suuren aamupalan. Silloin katamme pöytään mehua, hedelmiä, kananmunia, pekonia, pannukakkuja ja muita herkkuja. Martina Store

Miten päädyit Kokkolaan, Kenneth Morales? – Olen kotoisin Panamasta, ja tapasin entisen vaimoni ollessani 18-vuotias. Muutimme yhdessä Tampereelle vuonna 2001, sillä hän on kotoisin Suomesta.