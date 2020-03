Keskipohjanmaa uutisoi koronavirustilanteesta aktiivisesti – Ihmisten terveyteen ja turvallisuuteen vaikuttavat uutiset saa lukea vapaasti

Keskipohjanmaa uutisoi koronavirustilanteesta aktiivisesti. Erityisen tarkkaa seuranta on meidän omalla asuinseudullamme eli Keskipohjanmaan levikkialueella. On tärkeätä, että me kaikki olemme mahdollisimman hyvin perillä siitä, mikä on tuorein tilanne.

Oman alueen uutisten lisäksi kerromme tietysti koko Suomen tilanteesta ja siitä, mitä maailmalla tapahtuu. Keski-Pohjanmaa on osa Suomea ja globaalia maailmaa ja siitä kertoo koko koronavirustilannekin.

Keskipohjanmaa antaa viranomaisten kautta saatua tietoa siitä, mitä pitää tehdä, kun pelkää saaneensa tartunnan. Lehti välittää myös muita toimintaohjeita. Kerromme lisäksi siitä, onko alueella uusia sairastuneita ja miten kaupungit ja terveysviranomaiset toimivat.

Tiedon tarkoituksena on rauhoittaa ja antaa toimintaohjeita sekä kertoa rehellisesti tilanteesta siten, että välitämme vain oikeita, asiantuntijoilta saatuja tietoja.

Keskipohjanmaa päivittää koronavirustilannetta koko ajan ja julkaisee uutisia paperilehdessä, verkossa ja uutissovelluksessa. Kaikkein nopeimmin tietoa on saatavissa verkossa ja sovelluksessa, joita voi lukea esimerkiksi älypuhelimen kautta. Kaikki sellaiset koronavirukseen liittyvät uutiset, jotka ovat meille kaikille välttämätöntä tietoa terveyden ja turvallisuuden takia, Keskipohjanmaa julkaisee netissä ilmaiseksi. Näitä vapaasti luettavia juttuja ovat tiedot uusista tartunnoista ja viranomaisten toimintaohjeet. Kukaan ei jää ilman välttämätöntä tietoa.

Eli linjauksemme on se, että ihmisten turvallisuus, terveys ja henki menevät kaiken muun edelle.

Muut uutisjutut ovat edelleen pääosin tilaajille tarkoitettuja.