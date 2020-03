Nivalan kaupunki tiedotti sunnuntai-iltana kaupungin järjestelyistä koskien koronavirustilannetta. Nivalassa peruskoulut ja lukio toimivat maanantaina normaalisti antaen lähiopetusta.

– Riskiryhmään kuuluvien oppilaiden huoltajat voivat päättää oppilaan kotiin jäämisestä tai jos lähipiirissä on riskiryhmään kuuluvia. Oppilas on tällöin pois koulusta ja hänelle annetaan poissaololupa. Koulu toimittaa oppilaalle tehtäviä Wilman kautta ja tarvittaessa etäyhteyttä käyttäen. Oppilaille on annettu kirjat kotiin ja oppilas tuo vain tarvittavat mukanaan kouluun, tiedotteessa todetaan.

Tiedotteessaan kaupunki toteaa, että alkuopetuksessa tärkeimmät aineet ovat äidinkieli ja matematiikka, lisäksi yläluokkalaisilla kielet.

– Oppilaiden tukiopetuksen tarve tulee kasvamaan ja mahdollisesti joudumme keväällä pidentämään koulupäiviä. Laki mahdollistaa lukuvuoden pidentämisen kesäkuussa kuusi päivää, mikäli koulupäiviä jää pitämättä.

Lukiolla opintoja jatketaan maanantaina normaalisti. Kaupunki kertoo kuitenkin päättävänsä maanantaina mahdollisesta 1. ja 2. luokkien etäopetukseen siirtymisestä maanantaina. Ylioppilaskirjoitukset toteutuvat Ylioppilastutkintolautakunnan päättämän tiivistyneen aikataulun mukaisesti.

Varhaiskasvatuksen hoitopaikat pyritään pitämään toiminnassa, jotta huoltajien ja erityisesti hoitohenkilökunnan työssäkäynti ei vaikeudu.

Opettajien ja varhaiskasvatuksen henkilöstön sijaisten saatavuus on huono ja heikkenee, mikäli sairastavuus lisääntyy.

– Suositamme, että kotona olevat huoltajat hoitaisivat omat lapsensa kotona eivätkä toisi lapsia hoitoon. Varhaiskasvatuksen päiväkotien henkilöstövaje voi aiheuttaa sen, että ohjaamme lapsia toisiin hoitopaikkoihin, tiedotteessa todetaan.

Tiedotteen mukaan Aittolan koululla ollut epäily koronavirusaltistuksesta on osoittautunut aiheettomaksi. Ulkomaan matkalta lauantaina kotiutuneet Niva-Kaijan koulun oppilaat ja opettajat ovat oireettomia, mutta varotoimenpiteenä ohjeiden mukaan he ovat 14 päivän ajan kotona. Oppilaat ovat etäopetuksessa ja opettajat etätöissä.

Koulujen ja varhaiskasvatuksen retket, uinnit ja urheilukilpailut ja vierailukäynnit on peruttu tältä keväältä. Koulujen kerhot ja salivuorot on peruttu myös.

Ulkopuolisten kävijöiden käynnit koululla ja päivähoitopaikoissa on kielletty. Niva-Kaijan koululla, Kyösti Kallion koululla ja lukiolla ulkopuolisten työpaikkaruokailu lopetetaan toistaiseksi.

Nuorisotila suljetaan maanantaista alkaen toistaiseksi. Kaikki kaupungin järjestämät tapahtumat on peruttu.

Kirjasto ja Tillarigalleria toimivat normaalisti toistaiseksi.