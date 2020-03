Lukijan mielipide: Toivoa ei tule menettää!

Yhdysvaltain kansallinen tiedusteluneuvosto laatii vuosittain ns. strategisen katsauksen ja kokoaa siihen tietoja eri maista. Katsauksen tehtävänä on kertoa, mitä maailmassa tapahtuu seuraavien 20 vuoden aikana. Tammikuun lopussa raporttia valmistelevat virkamiehet olivat Helsingissä. Kokoontumista isännöi Helsingin sosiaalipolitiikan professori Heikki Hiilamo. Hän kertoo raportista yle.fi kolumnissaan seuraavaa: ”Yksikään kokoontuneista virkamiehistä ei osannut ennakoida, miten alkujaan pieni virus muuttaisi maailmaa muutamassa viikossa. Tuolloin koronavirus jo vaikutti vahvasti Kiinassa.”

Nyt eri valtiot ovat tehneet rohkeita, kaikkeen yhteiskuntiemme alueisiin vaikuttavia päätöksiä.

Viruksen aiheuttaman epidemian jälkeisistä ajoista ja oloista ei taideta voida ennustaa. Nyt on koettu kuitenkin ihmisten terveyden olevan ykkösasia. Länsimaiselle hyvinvoinnille tilanne on tietynlainen shokkitila.

Ihmishenkien menetykset ovat korvaamattomia. Taloudelliset vaikutukset kotimaammekin tietyksi ajaksi ”kiinni menolla” on valtaisat. Mutta uskotaan siihen, että tästä hyvällä yhteishengellä selvitään.

On suhteutettava tapahtumien numerolukuja. Maailma ei ole tasa-arvoinen. Joka päivä nälkään kuolee 20 000 ihmistä. Mikä onkaan tämän hetken sotatilanteissa menehtyneiden määrä? Ja mikä ahdinko on Kreikan ja Turkin rajalla, jonka ratkaisuun eurooppalaisina tulisi ottaa osaa?

Kuin huomaamatta tässä tilanteessa tulee helpotusta ilmastokriisiin, lento- ym matkustusten vähenemisen myötä. Kriisit poikivat uusia innovatiivisia elämisen ratkaisuja, keksintöjä. Kaikki luovuus nyt valloilleen.

Nyt on ennen kaikkea huolehdittava lapsista ja nuorista, tulevaisuuden rakentajista ja ikäihmisistä, joiden avulla hyvinvointiyhteiskunta on luotu. On hyvä huomata kotimaamme tärkeys, jo ruuan ja muiden päivittäistavaroiden tuottajana. On myös hyvä huomata mikä elämässä on kaikkein keskeisintä perheen, läheisten, oppimisen, puhtaan luonnon ja työn merkitys. Mitä turhaa olisi karsittava pois?

Käsillä oleva tilanne maassamme kärjistyi talvisodan 80-vuotispäivänä. Kansa selvisi talvisodasta, kuten jatkosodasta, kylläkin raskain seurauksin. Sotakorvaukset nykyrahaksi muutettuna olivat 4,2 mjr, 400 000 karjalaista evakkoa asutettiin. Monen lausuman mukaan Jumalan avulla, Hänen, joka antaa meille kaiken elämän.

Jatkosodan aikaan, 16.7.1944 silloisen presidentin puoliso Gerda Ryti esitti koko kansalle rukousvetoomuksen. Hän liitti sen Turun tuomiokirkon kellojen puolenpäivän lyönteihin, jotka olivat alkaneet kuulua tuona vuonna yleisradiossa. Tuohon kellon aikaan koko kansa rukoili Jumalaa, jopa paikallaan polvistuen. Toivoa ei tule menettää nytkään. Olemme ”suuremmassa Jumalan kädessä”.

Presidentti Niinistö kehotti: ”Vaikka emme voi olla fyysisesti lähellä toisiamme, ollaan silti kaikessa henkisesti toisiamme lähellä.” Koko maailma on samassa veneessä. Nyt ei voida kätellä, laitetaanhan käsiä ristiin joko konkreettisesti tai mielissämme kiittäen ja pyyntöjä välittäen Jumalan puoleen.

Kirsti Siljander

Kalajoki