Asemakaavat sekä Tankarin majakkasaarella että Kokkolan Ykspihlajan Leipurinkadulla etenevät.

Kaavojen aloituspäätökset etenivät ensin Kokkolan kaupunginhallituksen käsittelyyn ja siellä tehtävällä päätöksellä eteenpäin.

Molempia asemakaavoja yhdistää se, että ne ovat olleet niin kutsutusti pitkissä kantimissa.

Tankarin kohdalla noin parikymmentä vuotta sitten aloitettu kaavavalmistelu keskeytettiin jo vuosia sitten. Kokkolan ulkosaaristossa sijaitsevalla majakkasaarella kaavatyötä on hankaloittanut muun muassa Natura-alueen suojelumerkinnät ja maanomistuksellisiin seikkoihin liittyvät asiat.

Nyt eri asiantuntijoista muodostuva työryhmä on esittänyt, että myös Tankarin kohdalta ranta-asemakaava saatettaisiin maaliin.

Halua voimassa olevalle kaavalle on, sillä majakkasaaren mökkiläisistä iso osa on kysellyt kuumeisesti muun muassa sitä, pystyykö alueella sijaitseville mökeille rakentaa esimerkiksi terasseja.

– Tavoitteenamme on saada saarelle niin kutsuttu suojeleva ja stabiloiva kaava voimaan, summaa Jouni Laitinen.

Kaavoitettavana alueena on Kokkolan ulkosaaristossa oleva Tankarin saari sekä osa sen edustalla olevista kareista. Kaikkiaan suunnitteluale on noin parinkymmenen hehtaarin kokoinen

Tankarin ranta-asemakaavan laatiminen on aloitettu jo 1990-luvun lopulla. Maankäyttö- ja rakennuslain voimaantultua vuonna 2000

rakennus- ja ympäristölautakunta päätti jatkaa Tankarin ranta-asemakaavaa laatimalla osallistumis- ja arviointisuunnitelman.

Kaavaehdotus on ollut viimeiseksi edellisen kerran kaupunginhallituksen käsittelyssä vuonna 2006.

Kaavan laadinnan keskeytymiseen oli syynä Natura 2000-valmistelu, luotsiaseman lakkauttaminen ja tarve selventää omistusolosuhteita.

Kokkkolan kaupunkisuunnittelupäällikön mukaan aluemerkinnät tulevat jatkossa ohjaamaan sitä, minkälaisia suunnitelmia voi missäkin osassa saarta eteenpäin viedä. Kuitenkin ranta-asemakaavassa tullaan en sisijaisestiottamaan huomioon alueen ainutlaatuisuus ja luontoarvot.

Mikäli Tankarin ranta-asemakaavan työ päästään nyt aloittamaan, päästään tuloksia näkemään jo piankin.

– Ihan realistista on ajatella, että käynnistämispäätöksestä kaavan voimaantuloon menisi vuoden verran, ehkä hiukan enemmän, arvioi Laitinen.

Jos on ollut pitkissä kantimissa Tankarin ranta- asemakaava, niin on sitä ollut myös Kokkolan Ykspihlajan suurteollisuusalueen kainalossa oleva niin kutsuttu Leipurinkadun asuinalueen kaavakin.

Alue on Ykspihlajan luoteisosassa Metsäkadun, Satamakadun ja Tapionkujan välisellä alueella, jossa sijaitsee Satamakadun ja Leipurinkadun varrella yhteensä kymmenkunta pientalojen vuokra-aluetta sekä Ykspihlajan toimitalo. Alueella on myös jääkaukalo ja jalkapallokenttä, sekä metsää, jonka läpi kulkee ulkoilu- ja kevyen liikenteen reittejä.

Suunnittelualueen omistaa kokonaisuudessaan Kokkolan kaupunki. Viime vuosien aikana kaupunki on alueelta lunastanut omakotitaloja ja purkanut niitä pois.

Alueella asuvat ihmiset ovat olleet pitkään epätietoisia siitä kuinka asutusalueen käy ja onko siellä lupaa enää edes vuokratonteilla asua.

Alueen asemakaavan laatimisesta on tehty kaksi aloitetta. Ykspihlajan Asukasyhdistys ry:n aloite sekä yksityishenkilöiden

allekirjoittama aloite. Aloitteissa kuvataan asemakaavan laatimisen tarvetta alueen kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten

säilyttämisen, alueen nykyisen käytön, asumisen ja ulkoilualueiden jatkuvuuden ja sen myötä tulevaisuuden turvaamista kaavoittamisen

kautta

Nykytolallaan alue on asemakaavatonta ja suurteollisuusalueen läheisyys tekee alueen käytön haasteelliseksi.

Leipurinkadun ympäristölle on jo aiemmin tehty suuronnettomuusriskiselvitys. Siinä on määritelty muun muassa eri suuronnettomuusskenaarioiden yhdistetty vaikutusalue ja konsultointivyöhyke. Nyt kaavoitukseen tuleva alue sijoittuu suurimmilta osin merkittävän riskin oranssille alueelle. Suunnittelualueen koillisosa sijoittuu korkean riskin eli punaiselle alueelle.

Selvityksessä on annettu maankäytön suositukset teollisuusaluetta ympäröiville alueille. Selvityksessa korkeankin riskin alueella olemassa oleva asutus voi olla, mutta vyöhykkeelle ei tule myöntää uusia lupia. Oranssille vyöhykkeelle, jolla on merkittävä riski, eli suurin osa suunnittelualueesta, ei tulisi osoittaa haavoittuvia toimintoja, sanotaan selvityksessä.

– Tavoittenamme on saada alueelle voimassa oleva asemakaava siten, että se olisi osa Ykspihlajan perinnekorttelialuetta. Näkisin kuitenkin niin, ettei alueelle tulla lisäämään asutusta tai muutakaan merkittävää lisärakentamista, joten maankäyttösopimusten laatiminen ole tarpeellista. Tietysti kaavaa varten yksi lausuvista viranomaistahoista on Tukes ja se mikä on heidän kantansa asiaan on hyvin merkittävää, kertoo kaupunkisuunnittelupäällikkö Jouni Laitinen.

Tukes on turvallisuus- ja kemikaalivirasto.