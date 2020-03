Suomessa paljastui toinen koronakuolema – Kanta-Hämeessä kuollut oli keski-ikäinen ja kuului riskiryhmään

Keski-ikäinen henkilö on kuollut koronavirukseen Suomessa. Kyseessä on toinen COVID-19-taudin aiheuttama kuolemantapaus Suomessa. Viime viikolla iäkäs henkilö kuoli viruksen aiheuttamiin komplikaatioihin Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella. Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin alueella kuollut henkilö kuului riskiryhmään. Hän on menehtynyt keskiviikon aikana.

Sairaanhoitopiiri ei anna yksityisyyden suojaan vedoten isätietoja. Sairaanhoitopiiri esittää osanottonsa menehtyneen läheisille.

Kanta-Hämeen keskussairaalassa on hoidossa kaksi muuta COVID-19-potilasta.

Hallitus jatkaa tänään uusien torjuntatoimien käsittelyä koronaviruksen leviämisen estämiseksi.

Rajoitusten valmistelua tehdään kovalla kiireellä ministeriöissä. Hallitus kokoontuu neuvotteluun kello 18 alkaen, ja toimenpiteistä tiedotetaan illan kuluessa.

Tiistai-iltana hallitus antoi eduskunnalle esityksen ravintolat, kahvilat, baarien ynnä muiden sulkemisesta toukokuun loppuun asti. Sitä käsitellään tänään. Poikkeuksia ovat todennäköisesti ruoan noutopalvelu sekä kenties lounastyyppiset työpaikkaravintolat.

Keskiviikkona asialistalla on myös muun muassa Uudenmaan eristäminen muusta Suomesta. Kyse saattaa olla pienemmästäkin alueesta, esimerkiksi pääkaupunkiseudusta tai Helsingistä. Eri lähteiden mukaan eristämisen kesto voi olla kolme tai jopa neljä kuukautta. Tällöin liikkuminen vapautuisi aikaisintaan juhannuksen tienoilla.

Suomen tartuntamäärissä ei tapahtunut suurta hyppäystä tiistaiaamun ja keskiviikkoaamun välillä. Nyt varmistettuja tapauksia on noin 800, kun vuorokausi sitten niitä oli 700.

Varmistetuista tartunnoista 512 on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueelta. Pirkanmaan luku on 46, Pohjois-Pohjanmaan 29, Keski-Suomen 24 ja Varsinais-Suomen 21.

Toisaalta Suomessa on yhä sairaanhoitopiirejä, joissa varmistuneita tartuntoja on vain yksi tai kaksi. Kainuun tilanne näytti vielä tiistainakin nollaa.

Viranomaisten mukaan luvut saattavat kuitenkin muuttua nopeasti, kun kotimaahan on saapunut tai saapuu ulkomailta noin 200 000 suomalaista. Iso osa heistä on oleskellut riskialueilla.

Juttua on päivitetty klo 11.00. tiedolla koronakuolemasta.