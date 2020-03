Lukijan mielipide: Koronan jälkeenkin pitää elää – Velallisten ja takaajien oikeusturvasta pitää huolehtia

Koronavirus aiheuttaa talouselämälle ja yrittäjille vaikeuksia nyt, mutta epidemian jälkeen pitää pystyä nostamaan talous jälleen jaloileen.

Siksi näin jo karanteeniajan alussa pitää ryhtyä ajattelemaan miten tämä yhteiskunta nousee jälleen taloudellisesti jaloilleen.

Elämme poikkeusoloissa, joten talouskin pitää nostaa takaisin kukoistukseen poikkeuksellisilla menettelyillä.

Yritykset ovat ahdingossa ja vararikkoja/konkursseja tulee samoin kuin tuli laman aikana. Emme kuitenkaan saa tehdä samoja virheitä, kun 1990-luvun laman yhteydessä tehtiin.

Nyt pitää pakkohuutokaupat ja ulosotot keskeyttää, sillä tämän pandemian aikana ei mistään ulosmitatusta tavarasta makseta kunnon hintaa.

Velallisten ja takaajien oikeusturvasta pitää siis huolehtia, ja siirtää pakkohuutokaupat siihen ajankohtaan, kun talouselämä pyörii jälleen normaalisti.

Lisäksi lainsäädäntöä pitää nyt nopeasti muokata sellaiseksi,että konkurssin tehneet yrittäjät voivat aloittaa uudelleen ns puhtaalta pöydältä tämän poikkeustilan jälkeen.

Kuluttajien kykyä ostaa ja kuluttaa pitää myös tilapäisesti parantaa, sillä se takaa yritystoiminnan kannattavuuden nousun nopeasti tämän poikkeusajanjakson jälkeen.

Esitänkin, että kaikki Suomessa toimivat pankit lopettavat lainojen lyhennysten perimisen yhteispäätöksellä vuodeksi, jotta kuluttajille kertyy hieman pesämunaa ja yrittäjät selviävät paremmin tästä tilanteesta.

Pankit siis perisivät lainoista vain korot ja lyhennykset olisivat vapaaehtoisia seuraavan vuoden ajan.

Toinen asia on lapsiperheiden elämän turvaaminen tässä tilanteessa. Lapsilisät voitaisiin tuplata loppuvuodeksi.

Tällä tavoin saataisiin elvytettyä kotimaan kulutusta nopeasti kun elämä palaa ennalleen koronakauden jälkeen.

Lomailukin tulee kohdistumaan lähitulevaisuudessa pääasiassa kotimaahan, joten kaikki kulutukseen käytetty raha jää pyörimään suurelta osin suomeen ja kohentaa maamme taloutta.

Kotimaan kulutuksella elvyttäminen on nyt tärkeää, sillä korona on lamauttanut pitkäksi aikaa myös niiden maiden ostokykyä, joihin suomen teollisuuden vienti on pääasiassa kohdistunut.