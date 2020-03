Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Oikean etätyön mahdollisuus otetaan nyt todesta – Lopputulos ratkaisee ja luottamus tulee punnittavaksi

Etätyöstä on totisesti puhuttu pitkään ja osa ihmisistä tekee työnsä niin sanotusti etänä tai kotoa käsin yksinkertaisesti siksi, että mitään työnantajan osoittamaa tilaratkaisua ei ole. Tämä koskee esimerkiksi freelancereita tai yrittäjiä, jotka työskentelevät kotona.

Työelämä on hyvin heterogeenista. Kun psykologit antavat kesälomien alla ohjeita siitä, miten lomalle laskeudutaan, neuvot koskevat yleensä tietotyöläisiä, joilla on periaatteessa mahdollisuus vaikuttaa omaan työtahtiinsa ja järjestellä töitään. Oikeastihan näin ei välttämättä ole. Monet tietotyöläisetkin puskevat töitä hullun lailla ennen lomaa saadakseen kaiken tehtyä, ettei vuori ole odottamassa lomalta palattaessa tai että sijainen pärjää neljä viikkoa.

Lisäksi on suuri määrä ihmisiä, jotka tekevät töitään juuri silloin, kun kauppa on auki, lapset ovat koulussa, soraa on ajettava tai peltotöitä tehtävä. Kaikki eivät puhdista "työpöytää" ja laskeudu lomalle.

Osa modernista työstä sopii tehtäväksi etänä vaikka kotoa tai mökiltä käsin. Useat yritykset, kuten vaikkapa Keskipohjanmaata julkaiseva KPK Yhtiöt, toimii muutenkin usealla paikkakunnalla, jolloin osa työntekijöistä on aina etätöissä suhteessa "pääkonttoriin". Kun toiminta on järjestetty fiksusti, onnistuvat työt fyysisestä välimatkasta huolimatta. Yhteydenpitoa ja säännöllistä kommunikaatiota se vaatii.

Koronavirusepidemia on pakottanut yritykset arvioimaan etätyön mahdollisuuksia ja järjestämään teknisiä yhteyksiä. Kun puhutaan terveydestä ja turvallisuudesta, on uusiin toimintatapoihin aiempaa helpompi taipua niin työantajan kuin työntekijänkin.

Työyhteisöjen kehittämiseen keskittynyt Peter Kanerva sanoo maanantain Keskipohjanmaassa, että koronakriisi on asettanut organisaatiot ja Suomen valtion "selviytymisen mielenmaisemaan". Hänen mukaansa Suomi voi pärjätä vain, jos oppimiseen panostetaan koulun lisäksi myös työssä. Nyt sitä on tapahtunut, kun digitaaliset alustat ovat tulleet tutuiksi niillekin, jotka ovat aiemmin väistäneet niitä.

Etätyö tulee näinä aikoina testattua. Myös sen vaatimien teknisten edellytysten on oltava kunnossa, että kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet osallistua kokouksiin ja tehdä töitä. Samalla testataan myös luottamusta; lopputulos ratkaisee vaikka työ olisi tehty villasukat jalassa.