Jouni Nikulan kolumni: Retkeilyarvoltaan tärkeitä metsiä Kokkolan Vikån pohjoispuolella ei kannata uhrata pientalorakentamisen loputtomalle kasvulle

Viime viikkoina Kokkolan puistoissa ja ulkoilureiteillä on näyttänyt siltä kuin tapaninpäivä jatkuisi ikuisesti. Kun koulutehtävät ja suuri osa töistä tehdään ehkä liiankin tuttujen seinien sisäpuolella, sykettä ja sosiaalista virikettä haetaan ulkoilmasta.

Tapaninpäivältä tuntuu siksi, koska ilmassa on uudenlaista rauhaa. Kenelläkään ei tunnu olevan kiire minnekään. Tunnelma on välillä kuin mustavalkokuvien Hollannista, jossa kaupunkilaiset parveilevat yllättäen jäätyneillä kanaaleilla.

Tämän oudon ajan keskellä eksyin Trullevin ulkoilureitille. Tai en eksynyt, sillä tiesin tasan tarkkaan, että Lähden Hollihaan puistopoluilta, jatkan Lottelundin metsän läpi Roskarukalle, suuntaan Kaanaanmaantien yli ja sieltä asutusalueen läpi Trullevinniemen tyvipään luontoon.

Haukiskogenin avokalliolla kelopuiden katveessa tajusin löytäneeni ulos ennakkoluuloistani. Kokkola on tätäkin! Kalliolta polku laskeutui nevalle, jonne pikkupoikajoukko oli tullut luistelemaan pitkin peilijäisiä vesisuonia. Metsälammella äiti vahti kaunoluistelevia lapsiaan.

Kävin Perhonjoen rannalla kääntymässä ja toivoin, että vauhdilla kasvaneen Vikån asutusalueen itä- ja pohjoispuolta ei koskaan rakennettaisi umpeen.

Toiveeni sisältää pelon. Halkokarin itäpuoli on kasvanut niin vauhdilla, että Kaanaanmaan ja Vikån pientaloalueella autoillessa tarvitsee jo karttaa. Eikä siinä vielä kaikki. Hyvää tonttimaata tarvitaan jatkossakin. Sitä saadaan metsistä, Vikån alueen pohjoispuolelta.

Kasvua on vielä luvassa vajaa kilometri kohti Trullevin nokkaa. Taloja rakennetaan etenkin tulevan Trullevintien noin puolentoista kilometrin katuosuuden itäpuolelle. Sundskogenin avokallioiden lakipisteet turvataan, mutta paljon hienoa metsä- ja retkeilymaisemaa menetetään.

1960-luvulla Helsingin keskustaan hahmoteltiin kolossaalisia moottoritieliittymiä. Samaan aikaan Kokkolan Neristanin vanhat puutalot aiottiin korvata uudenaikaisilla kerrostaloilla. Onneksi seuraava vuosikymmen toi oivalluksen kulttuurihistoriallisesta arvosta.

Samanlaista keskustelua ei vielä käydä metsäluonnon arvosta kaupunkien reunoilla.

Jotain on kuitenkin oivallettu. Kokkolassakin ulkoilureittejä on turvattu ja turvataan fiksailemalla polkuja uusien asutusalueiden läpi. Esimerkiksi Kaanaanmaan ja Vikån alueen rakentamisen lähtökohtana on ollut polkuverkoston säilyttäminen.

Se on viisasta. Kaupunki, jonka keskustasta pääsee polkuja pitkin liki koskemattomiin metsiköihin, on tulevaisuuden mielikuvavoittaja.