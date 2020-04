Keskipohjanmaan päätoimittajalta: Kökkämeininki on muodissa, eläköön lähimmäisapu – Onneksi on olemassa ihmisiä, joilla riittää sydäntä myös muille ihmisille

Sunnuntain Keskipohjanmaassa puhutaan hyvistä teoista ja siitä, miten ihmiset haluavat auttaa toisiaan. Kirjoitin työpaikan valkoiseen tauluun lehtijutun työnimeksi "hyvyys", kun Keskipohjanmaan toimittaja Antti Savela alkoi ideoida juttua ihmisten hyvistä teoista.

Antti kirjoittaa tuossa juttunsa alussa seuraavasti: "Kuten aina kriisin kohdatessa tapahtuu myös hyviä asioita." Se kuulostaa hyvältä ja monessa tapauksessa se on tottakin.

Kyynisempi näkemys voisi olla se, että vaikeina aikoina ihminen punnitaan. Osa auttaa, tukee ja puhaltaa samaan suuntaan kuin kaveri. Tästä maailmasta on sekin, että ahneus ja itsekkyys saavat vallan niissä ihmisissä, joiden elämä pyörii oman navan ympärillä. Niin on ollut sodissa ja niin on koronakriisin aikana. Mutta ei puhuta siitä sen enempää vaan annetaan auringon paistaa.

Kriisi on tuonut tullessaan myös halun kokea myönteisiä asioita ja kuulla iloisia uutisia. Toimitukseen tuli juttuvinkki kokkolalaisen Fineweld-nimisen yrityksen saamasta merkittävästä tilauksesta. Vinkkiin oli liitetty tervehdys "Jos haluatte kertoa näinä aikoina positiivisia uutisia, nyt sellainen olisi..." Twitter-indeksillä mitattuna uutinen kiinnosti täkäläisiä ja ehdottomasti uutinen haluttiin kertoa Keskipohjanmaassa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Positiivinen yritysuutinen oli myös Keskipohjanmaan skuuppi ylivieskalaisen Serina Caren kasvomaskituotanto, josta on heti apua Kallion peruspalvelukuntayhtymässä. Myönteinen uutinen oli myös Kokkolan Energian ratkaisu puolittaa sähkönsiirron energiamaksut huhti-toukokuun ajaksi. Siirtomaksujen huojennus koskettaa kaikkia verkkoalueen asiakkaita. Tällä päätöksellä haluamme näyttää mallia muille ja haastamme muutkin sähköverkkoyhtiöt vastaaviin toimenpiteisiin – erityisesti alan suuret toimijat Carunan ja Elenian, Kokkolan Energiaverkot Oy:n hallituksen puheenjohtaja Jarmo Nissi toteaa.

Monet yksityiset ihmiset ovat heränneet ympärillä olevien, myös vieraiden ihmisten, hätään ja huoleen. Osalle ihmisiä koronaepidemia on vähän kuin suuri seikkailu, jota seurataan hetki hetkeltä. Monien ihmisten elämän pandemia on tehnyt haavoittuvaksi ja yksinäiseksi. Huolta on siitä, että ruoka ei riitä ja vanhuuden tai haurauden vuoksi tartuntariski pelottaa. Lomautusten vuoksi rahasta voi olla tiukkaa ja tulevaisuuden epävarmuus mietityttää.

Onneksi on olemassa ihmisiä, joilla riittää aikaa ja sydäntä muillekin kuin itselleen. Tämän sunnuntain jutussa on mahdollisuus tutustua Haapajärvellä asuvaan Isto Sornikoskeen. Hän ojensi auttavan kätensä antamalla ison peräkärryllisen klapeja kotiin vietäväksi. Ei oikeastaan voi olla liikuttumatta Sornikosken sanoista, joiden mukaan tärkeintä ei ole maallinen mammona vaan jonkinlainen onni ja rauha sisimmässä.

Haapajärven esimerkki on yksi monista. "Kökkämeininki" tuntuu innostavan ihmisiä samaan aikaan, kun elämä kääntyy koteihin ja ulkomaailman touhut alkavat tuntua etäisiltä.

Kotona katselen työhuoneen ikkunasta lintujen kevättä kuten muinakin viikonloppuina. Harakat jatkavat pesän rakentamista. Talitiaiset hyppelevät ja odottavat kärsivällisen näköisinä vuoroaan ruokintapaikalla. Talviruokinta loppuu hetkellä millä hyvänsä. Alkuviikon lumisade ja pakkanen pakottivat laittamaan vielä yhdet ruuat lintusille.

Fasaanikukko tepastelee pihalla kuten kukkojen kuuluu ja näyttää nyt katselevan tänne. Tunkio puuttuu, mutta kovin on leuhka meininki. Ihan kuin sanoisi, että sapuskat ovat lopussa, hyvä rouva. Onneksi meillä ihmisillä tilanne voi olla toisin päin. Kohta kuuluu alakerrasta, että rouva on hyvä ja tulee syömään.

Hyvää ja aurinkoista viikonloppua teille ihmiset. Yrittäkäähän jaksaa kaiken keskellä.