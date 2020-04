Lukijan mielipide: Karanteenivaari luottaa lapsen lujaan uskoon – Me kuljemme valoa kohti. Me selviämme.

Vaari käppäilee kotinsa pihalla, katse etsii tiellä elämää. Ei näy liikkujia tiellä. Kuinkahan kauan tätä kestää? Tuolla edessä puiden välistä vilahtelee ihmisiä. Ilmeisesti isä on tuonut lapsiaan leikkipuistoon.

Jotenkin mietteissään vaari palaa vuosien taa. Pojan pieni Aimi-tyttö halusi tammikuun alun pakkasaamuna tulla leikkipuistoon. Tammikuun aurinko yritti sitkeästi nostaa säteensä leikkipuiston edessä olevien nuorten koivujen huurteisten oksien läpi.

Monenkirjavasti välkkyivät oksat Aimin silmiin. ”Vaari kato perhonen lensi!”. Monet kymmenet vuodet vanhempi vaari yrittää masentaa pienen ihmettelijän. ”Ei ne perhoset tammikuussa lentele. Monen kuukauden päässä on kesä.” Pieni ihmettelijä jatkaa. ”Vaari tuuppa tähän aivan minun viereeni ja katso oikein tarkasti. Koivunoksissa vilahtelee vähän vihreää. Kohta on kesä.” Vaarikin ymmärsi lapsen väkevä toivo näki jo kesään.

Tätä lapsen lujaa uskoa me nyt kaikki tarvitsemme. Jossakin ne aivan lähellä silmut paisuvat ja koivut saavat lehtiverhon. Me kuljemme valoa kohti. Me selviämme.