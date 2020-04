Jouni Nikulan kolumni: Donkey ride – Vaikeina aikoina aasien säntäilyä täytyy valvoa, sillä vitamiinigurut ja huimat salaliittoteoriat voivat olla vaaraksi terveydelle

Somessa jaetaan etusormi kuumana mustavalkokuvaa, jossa sotilas kantaa aasia selässään pellon poikki. Pelto on miinakenttä, ja kuva on toisesta maailmansodasta. Jos aasi säntäilisi vapaana, se laukaisisi miinat ja tappaisi sotilaat.

Kuvan opetus on se, että vaikeina aikoina meidän täytyy pitää aasit kurissa.

Somessa se on tietenkin mahdotonta.

Tiistaiaamuna kotikonttorini sohvalla skrollasin Tohtori Tolosena tunnetun Matti Tolosen väitteeseen, jonka mukaan Ruokavirasto kieltää yrityksiä jakamasta juuri hänen uutistaan koronaviruksesta ja vitamiineista. Tolosen teeseissä vitamiinit ovat ihmelääke koronaa vastaan.

Some-todellisuudessa seuraava johtopäätös on luonnollisesti se, että koronapandemian takana on lääketeollisuuden ja pankkiirien salaliitto. Virus päästettiin irti, jotta valtaeliitti pääsisi tekemään bisnestä. Putken päässä odottavat maailmanhallitus ja uusi maailmanjärjestys.

Kuvaan sopii huonosti se, että toistaiseksi kansallisvaltioiden rooli on vain korostunut. Se kuuluisa rokotekin puuttuu vielä markkinoilta.

Kun valtion viranomainen kieltää jotain, ollaan kohujutun äärellä. Minun oli pakko soittaa Ruokaviraston elintarvikkeiden koostumusjaoston ylitarkastaja Marjo Misikankaalle ja kysyä, onko totuudenpuhujan suulle tosiaan laitettu teippiä kuin MV-lehden halvassa propagandakuvituksessa?

Misikankaan mukaan elintarvikkeiden markkinoiminen koronaviruksen ehkäisyyn ja hoitoon on lisääntynyt. Vitamiinigurujen kentällä käy nyt uudenlainen kuhina, minkä takia viraston oli puututtava keskusteluun maaliskuun lopulla. Se julkaisi tiedotteen, jonka mukaan siitä ei ole tieteellistä näyttöä, että ravintolisien nauttiminen voisi suojata koronavirukselta tai parantaa sairautta. Tolosta ei mainittu sanallakaan.

Misikangas kertoi, että ravintolisien ja muiden elintarvikkeiden lääkkeellinen markkinointi on ehdottoman kiellettyä, koska pahimmillaan se voi johtaa lääkärin määräämän lääkkeen korvaamiseen vaikka sillä kuuluisalla vitamiinikuurilla. Terveyshuuhaa on vaaraksi terveydelle.

Siksi tieteentekijöiden on oltava äänessä. Aasit voi päästää säntäilemään, sillä onhan meillä some, mutta säntäilyä on hyvä valvoa jotenkin.

Palataan vielä mustavalkokuvaan ja aasia kantavaan sotilaaseen. Oikeasti kuva ei ole maailmansodan miinakentältä vaan Algeriasta ja heinäkuulta 1958. Ranskalaissotilas on ottanut pienen ja hylätyn aasin selkäänsä ja kantaa sitä turvaan.

Brittiläisen Daily Mirrorin etusivun uutisessa on komea otsikko: Donkey ride.