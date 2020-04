Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Yhteydenotot terveyskeskuksiin vähentyneet roimasti, ihmiset välttelevät sairauksiensa hoitoa aivan suotta

Koronatilanne yllättää monin tavoin. Yksi kummastelun aihe on se, että ihmiset ovat alkaneet karttaa yhteydenottoja terveyskeskuksiin. Varsinaiset vastaanottokäynnit ovat Soitessakin pudonneet puoleen ja puhelujakin on saapunut kolmannes normaalista.

Terveyskeskuksissa outoa käännettä selitetään sillä, että ihmiset ovat sisäistäneet tilanteen niin, että terveyskeskuksia ei saisi kuormittaa liikaa. Toisaalta käyntejä on lykätty pelkästään koronaviruksen tarttumisvaaran vuoksi. Toisaalta puhelinsoittoja on tullut terveyskeskuksiin niin vähän, että koronapelollakaan ei ilmiötä voi selittää.

Nyt esimerkiksi Soite on alkanut suorastaan houkutella ihmisiä pitämään huolta terveydestään ja ottamaan rohkeasti yhteyttä. Terveyden ja sairaanhoidon toimialuejohtaja Lotta Seppinen (KP 9.4.) perustelee tätä sillä, että viimeistään nyt on hyvä hoidattaa sairauksia ja vaivoja, koska terveyskeskuksissa on tilaa ja henkilökuntaa. Jos koronakriisi pahenee, hoitoa keskitetään entistä enemmän virustaudin hoitoon ja kiireettömät hoidot saavat odottaa.

Mutta vielä ei Soiten alueella podeta pahaa koronatilannetta. Nyt on mahdollista hoidattaa kuntoon varsinkin perusterveydenhoitoa vaativat vaivat ja sairaudet, kiireettömätkin. Näin ihmiset ovat paremmassa kunnossa kestämään tulevat terveyshaasteet, sellaisetkin, mitkä eivät liity koronaan millään tavalla.

On selvää, että mitä aiemmin vaiva korjataan, sitä vähemmän tarvitaan kalliimpia hoitoja jatkossa. Sitä terveydenhuollon järjestäjät eivät nimittäin usko, että isot kansanryhmät olisivat yhdessä hujauksessa vaivoistaan päässeet.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Keskiviikon kehysriihen tiedotustilaisuus oli myös lohdullinen. Hallitus lupasi, että sairaanhoitopiireille korvataan valtion varoista koronan aiheuttamat isot menot. Valtio päätti myös myöntää miljoonakaupalla lisää varoja suojavarusteiden hankintaan. Eli tätäkin taustaa vasten kansalaisilla on hyvät mahdollisuudet hoidattaa sairauksiaan.