Keskipohjanmaan päätoimittajalta: Pysähdytään tärkeiden asioiden äärelle ja hengitellään ihan rauhassa – Rauhallista pääsiäistä

Hiljainen viikko on hiljaisempi kuin koskaan. Isojen asioiden äärellä tekee mieli myös hiljentyä. Neljä viikkoa sitten alettiin Suomessakin ymmärtää, että elämä muuttuu ja se koskee käytännössä jokaista; lapsia, aikuisia, vanhuksia, töissä olevia, eläkeläisiä, opiskelijoita, mutta muutokset tuntuivat ohimeneviltä.

Eliitin eutoikeutena oli perua aiemmin varattuja lomamatkoja tai murehtia sitä, että lapin aurinkoisilta rinteiltä pitää palata kiireen vilkkaa kotiin. Lapset aloittivat kotikoulun, vanhemmat etätyön ja ruvettiin harjoittelemaan sitä, mitä saa ja mitä ei saa tehdä. Kun riskiryhmiin kuuluvien käskettiin olla "kotona", alettiin miettiä, miten kirjaimellisesti määräystä pitää noudattaa. Alussa 70-vuotiaat eivät uskaltaneet ulkoilla kuin lähes salaa. Nyt on ymmärretty, että liikunta ja raitis ilma tekevät vain hyvää, kun ei kokoonnuta ja innostuta kyläilemään.

Uudenmaan eristäminen on päättymässä runsaan viikon kuluttua, koska valmiuslaki mahdollistaa vain "välttämättömät" toimet . Suomalaisten liikkumista on rajoitettu jo tavattoman paljon ja hyvä niin. Ei ole yllätys, että noudatamme suhteellisen hyvin sääntöjä ja rajoituksia. Kun vain maltettaisiin pysyä poissa pääsiäiskokoilta.

Ravintolat ja kahvilat suljettiin valtiovallan päätöksellä. Monet yritykset ovat lyöneet lapun luukulle ainakin tilapäisesti yksinkertaisesti siksi, että kauppa ei käy. Monet tahot tekevät nyt töitä yritysten, yrittäjien ja työntekijöiden auttamiseksi. Kun talouden pyörät eivät pyöri, pysähtyy koko yhteiskunta ja tilanteen korjaamiseksi on tehtävä melkein mitä tahansa.

Hallitus myönsi lisätalousarviossaan tukea yrityksille. Toholampilainen elinkeinoministeri Mika Lintilä on sanonut, että liian moni yritys on törmännyt talouden seinään. Tästä voi olla vain samaa mieltä.

Raha pitää saada liikkeelle ja esimerkiksi Ely-keskuksissa ollaan töissä koko pääsiäinenkin yritysten auttamiseksi. Yrityksissä mietitään monia käytännön asioita; miten toimitaan karanteenien kanssa tai kuinka suhtautua kotona lapsia hoitaviin työntekijöihin.

Koronapandemiassa on kysymys paljon muustakin kuin taloudesta. Niin moni asia on muuttunut syvällisesti jo tässä vaiheessa, että yhteiskunta ei ole koskaan enää samanlainen kuin vielä maaliskuun alussa kuviteltiin. Koronakriisi koskettaa erityisesti niitä ihmisiä, jotka ovat sairastuneet. Henkilökohtaisia tragedioita koetaan ja juuri nyt moni miettii laitoksessa olevan omaisensa kohtaloa.

Hengityssuojaimista ja niiden puutteesta on kohkattu syystäkin viime viikosta asti. Syvä huoli hengityssuojainten riittävyydestä hoitolaitoksissa ja kotihoidossa on ihan aiheellinen. Jälkipyykkiä tullaan puimaan, se on varmaa.

Monen ihmisen suunnitelmat ovat muuttuneet. Jos ei olisi koronapandemiaa, lähtisimme pääsiäisviikonlopuksi mökille ja sukuloimaan. Veisimme veneen Saimaalle ja kävisimme kokeilemassa, josko jäät ovat lähteneet niin, että mökkisaareen pääsee haravoimaan ja tekemään kevätsiivousta. Pääsiäisloman odotus muuttui kotiviikonlopun valmisteluksi ja alkuperäiseen ohjelmaan jäi vain Kannuksen hautausmaalla käynti.

Tulossa oleva muutos on suurempi kuin yhden viikonlopun kokoinen. Ihmisten elämäntavat, haaveet ja arki muuttuvat. Ehkä ainakin työmatkat vähenevät, ehkä ihmiset huomaavat, että koko ajan ei tarvitse rientää kuin hengen hädässä vaan sielu kaipaa jopa vähän rauhaa ja tylsyyttä, että ajatukset kulkevat rauhallisesti eikä tyhjyyttä tarvitse aina täyttää.

Kaikki me, joilla on mahdollisuus pyhinä hengähtää ja pysähtyä vaikkapa perustavaa laatua olevien asioiden äärelle, tehkäämme se. Ollaan yhteydessä läheisten kanssa, pidetään huolta toisistamme ja tyydytään vaikkapa siihen, että kuunnellaan lintujen laulua tai rapsutellaan kukkapenkkiä, luetaan ja hengitellään.

Hyvää pääsiäistä!

Tiina Ojutkangas