Pietarsaaressa on nyt viisi varmennettua koronavirustartuntatapausta ja Vaasan sairaanhoitopiiri on täysvalmiudessa – Suomessa on yhteensä 2 974 tartuntaa



2 Yrityksiä on suljettu niin Pietarsaaressa kuin kaikkialla muuallakin Suomessa koronavirusepidemian vuoksi, Pirkko Högkulla Soiten erillinen koronapoliklinikka sijaitsee Kokkolan pääterveysasemalla, entisen Libeckin tiloissa. Clas-Olav Slotte Previous Next

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylläpitämästä koronakarttasovelluksesta ilmenee sunnuntaina, että nyt myös Pietarsaaressa on todettu viisi varmennettua koronavirustartuntaa. Pohjanmaan maakunnan puolella sijaitseva Pietarsaari kuuluu Vaasan sairaanhoitopiiriin, jossa on todettu sunnuntaina 12. huhtikuuta kello 11 mennessä 46 koronavirustartuntaa. Näytteitä on otettu sairaanhoitopiirin mukaan 777. Vaasan sairaanhoitopiiri on siirtynyt täysvalmiuteen koronavirustilanteen hoidossa. Sen alueella ei kaikkia tartuntaketjuja ole pystytty enää täysin selvittämään. Sairaalahoidossa on Covid-19-potilaita, joista osa on tehohoidossa. Kokkola ja Veteli nousivat kuntakartalle eilen lauantaina ensimmäisinä kuntina Keski-Pohjanmaalta. Oulun eteläisen alueen kuntia ei vielä ole listoilla. Yksittäisten kuntien tietoja ei kerrota, jos koronatapausten määrä jää alle viiden. Karttasovelluksen tiedot perustuvat tartuntatautirekisterin tietoihin. Karttasovelluksen tiedot saattavat poiketa sairaanhoitopiirien itse ilmoittamista tiedoista siksi, että sairaanhoitopiirit ilmoittavat kaikki alueellaan todetut tautitapaukset henkilön kotipaikasta riippumatta. MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy Tartuntatautirekisteriin tapaukset taas kirjataan henkilön asuinkunnan mukaan ja henkilön asuinkunnan mukaan ne myös näytetään koronakartalla. Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten alueella oli lauantaina puoleen päivään mennessä todettu 14 laboratoriovarmennettua koronavirustartuntaa. Sunnuntain tietoja ei ole vielä julkaistu. Pohjois-Pohjanmaalla uusia positiivisia testituloksia ei ole saatu lauantain jälkeen, joten Pohjois-Pohjanmaalla on näin ollen todettu edelleen yhteensä 101 koronatartuntaa. Oulun yliopistollisessa sairaalassa oli sunnuntaiaamuna yhteensä yhdeksän koronapotilasta. Potilaista neljä oli osastohoidossa ja viisi tehohoidossa. Koko Suomessa on todettu 2 974 laboratoriovarmennettua koronavirustartuntaa (THL sunnuntai 12. huhtikuuta kello 12.00). Tartuntojen määrä lisääntyi lauantaista 69:lla. Kuolleita on lauantain tiedon mukaan 49. Sairaalahoidossa on 235 ihmistä, joista tehohoidossa 80.