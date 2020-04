Uutisten tekeminenkin maksaa – Tekijänoikeuslain mukaan lehtijutun kopioiminen sosiaalisiin verkostoihin ei käy, vaikka olisi itse kyseisen jutun kohteena



Likimain vuoden eli viime vuoden toukokuusta lähtien, kaikkien Suomessa julkaistavien päivälehtien verkkosivuilla on ollut vain lehden tilaajille rajattua maksullista sisältöä. Tällaiseen kokonaisuuteen, joka sisältää kirjoitetun tekstin ohella esimerkiksi extra-kuvia, videota, ääntä, grafiikkaa tai karttoja, on usein nähty paljon vaivaa, vähimmilläänkin sen synnyttämiseen on käytetty paljon aikaa.