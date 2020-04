Kalajoella aloitettu oma kangasmaskien ompelu – myös yrityksiä, vapaaehtoisia ja opiskelijoita mukana, kahden viikon aikana ommeltu yli tuhat suojainta

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kalajoella on aloitettu kankaisten maskien ompelu jo ennen pääsiäistä. Kaupungin työ- ja toimintapalveluiden ompelukoneet surraavat ahkerasti monitoimikeskus Maakarissa, jossa henkilöstön lisäksi ompelijoina on Jedun opiskelijoita ja abiturientteja. Myös muutamat paikalliset yritykset ovat lähteneet mukaan urakkaan.

– Tällä viikolla olemme saaneet remmiin lisäksi kolme vapaaehtoista, jotka ompelevat maskeja meidän materiaaleista, kertoo Maakarin vastaava ohjaaja Saija Heikkilä.

Hän toteaa, että suojaimet ommellaan uudesta kankaasta, ei mistään vanhoista lakanoista.

– Kankainen maski on heti käytön jälkeen vaihdettava uuteen ja laitettava pesuun. Nyt aluksi maskeja on jaettu kaupungin pienempiin asumisyksiköihin, joissa pesu on helpompaa. Isompiin yksiköihin jakelua vielä harkitaan.

Kotihoitoon maskeja ei vielä ole ehditty ommella, mutta siellä käytetään jo muita maskeja.

Kahden viikon aikana suojaimia on ommeltu yli tuhat.

– Tässä vaiheessa, kun epidemia ei vielä ole päällä, maskeja voidaan käyttää terveiden ja oireettomien hoitamiseen. Kun epidemia on päällä, suojaustason on sitten oltava parempi, Heikkilä muistuttaa.