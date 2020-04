Peter Östman: Hallituksen virheet kertovat kokemattomuudesta ja puutteellisesta yritystoiminnan tuntemuksesta

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Luotolainen kansanedustaja Peter Östman (kd.) kritisoi hallitusta hätiköinnistä yritysten saamien koronatukien myöntämisessä ja puutteellisesta yritystoiminnan tuntemuksesta.

– Hallitus on kohdentanut yritysten tukemiseen satoja miljoonia, mutta käytetyt keinot, kuten lisämäärärahojen kohdistaminen nimenomaan kehittämistukiin, ovat olleet sopimattomia yritysten kassakriisin hoitamiseen. Virheissä paistaa läpi yritystoiminnan tuntemuksen puute ja kokemattomuus, Östman arvostelee.

Östmanin mielestä hallituksen hätiköinti yritystukien, samoin kuin hankintojen kanssa on hämmentävää.

– Mistä idea nimenomaan kehittämisrahoituksen näin merkittävään kasvattamiseen ylipäänsä on tullut? Rahaa on jaettu hankkeisiin, joilla ei ole mitään tekemistä koronaviruksen kanssa.

Koronapandemian aiheuttamat sulkutoimenpiteet kohdistuivat Östmanin mukaan hyvin epäsymmetrisesti tietyille aloille, joiden ydinliiketoiminnassa ei sinänsä ole mitään ongelmaa.

– Esimerkiksi ravintola- tai matkailualalla ongelma ei ole toiminnan kehittämistarpeissa vaan siinä, että liiketoiminnan normaali harjoittaminen on käytännössä kielletty. Tärkeintä yrityksille ja yrittäjille on, että rahaa on kassassa sen verran, että kyetään maksamaan kiireellisimmät laskut ja menot.

Monelle yritykselle on ollut pelastus, että osa vuokranantajista ja muista velkojista on ymmärtänyt yritysten ahdingon ja samalla oman etunsa, ja tullut yrityksiä vastaan.

– Tukien myöntökriteerit on ehdottomasti tarkistettava ja muutettava. Suoraviivaisempi vaihtoehto olisi ollut kokonaan uuden, kriisialoille kohdennetun tukimuodon luominen, Östman vaatii.

Suomen Yrittäjät esitti koronakriisin alkaessa, että valtio ottaisi vastuulleen määräajaksi yritysten ja yrittäjien sosiaalivakuutusmaksuja.

– Tällainen toimintamalli olisi ollut tehokkaampi, oikeudenmukaisempi ja kestävämpi. Tukea olisi voinut jakaa nopeasti läpi yrityskentän ilman laajaa haku- ja jakobyrokratiaa, Peter Östman toteaa.