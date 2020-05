Keskipohjanmaan elokuvakriitikko Hannu Björkbackan TV-viikon kommentti: Komediakin alkaa k-kirjaimella

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Komedian tekeminen on vaikea laji. Ainakin, jos kuuntelee komediantekijöitä. Kaikki näyttelijät ja käsikirjoittajat ja ohjaajat puolustelevat iänikuisten farssien suoltamista sillä, että hauskan keksiminen on vaikeampaa kuin vakavan.

Ei muuten ole.

Huuhaahuumorilla on nauratettu ja sentimentaalisuudella itketetty maailman sivu. Mutta katsojan liikuttaminen ja naurattaminen ovat molemmat yhtä vaikeita, jos tarkoitus on todella vaikuttaa ja koskettaa - jättää jälki, ihmisen tahra. TV-viikon nostoissa on kolme erilaista yritystä komediaksi. Yksi vetoaa vanhoilla vitseillä. Toinen ammattilaisen hyväksi havaituilla konsteilla. Kolmas ajattomalla kasvukertomuksella, joka ymmärtää, että naurua voi käyttää myös vakavien asioiden käsittelemiseen.

Komedia ei ole sen vaikeampaa kuin tragedia. Tekeminen hyvin vaatii osaamista.