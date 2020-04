Kokkolan ja Haapaveden nuoret teatterinharrastajat pääsevät Nuori Näyttämö -hankkeessa yhteistyöhön ammattiteatterin kanssa – tanssiteatteri Tilleri Talleri hyppää "fantasiamaailmasta kertalaakilla realismiin"

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Valtakunnallisen Nuori Näyttämö -hankkeen kolmas kierros toteutetaan vuosina 2019-2021, ja mukana on aiempaa enemmän osallistujaryhmiä.

Hankkeeseen on valittu kaikkiaan 36 ryhmää 19 paikkakunnalta eri puolilta maata. Keski-Pohjanmaalta mukana ovat Kokkolasta Kokkolan suomalaisen lukion nuorten näyttämö, Teatteri Iltatähden nuorten ryhmä ja Ykspihlajan Työväen Näyttämön Nuorten ryhmä sekä Haapavedeltä Tanssiteatteri Tilleri Talleri.

Nuori Näyttämö -hankkeessa nuoret pääsevät työskentelemään uusien näytelmätekstien parissa ja yhdessä ammattiteattereiden kanssa. Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla vastuuteatterina on Kokkolan kaupunginteatteri. Kokkolan kaupunginteatterin alueeseen kuuluukin myös kaksi oululaista teatteriryhmää, Hooligans and Roses sekä Teatteri Pumpernikkeli.

Ammattiteatterit tarjoavat oman alueensa nuorten ryhmille tukea ja neuvoja näytelmän valmistamisessa. Lisäksi hanke tarjoaa koulutusta nuorten ryhmien ohjaajille.

Nuori Näyttämö -hankkeessa nuoret pääsevät työskentelemään uusien näytelmätekstien parissa. Hanketta varten on tilattu kolme uutta kotimaista nuortennäytelmää: Okko Leon Isukki, Katariina Nummisen Tyttömetsä ja Otto Sandqvistin Flamingonpunainen unelma. Lisäksi mukana on englantilaisen Harriet Braun näytelmä Kolme, jonka on suomentanut Jukka-Pekka Pajunen. Kukin hankkeeseen valittu ryhmä esittää yhden näistä teksteistä.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Kaikki näytelmät nähdään Kokkolan kaupunginteatterissa Nuori Näyttämö -festivaaleilla toukokuussa 2021.

Alueellisilta teatterifestivaaleilta valitaan esityksiä myös Kansallisteatterissa järjestettävälle päätösfestivaalille.

Tilleri Talleri on mukana hankkeessa ensimmäistä kertaa. Ohjaaja Pia Varuhin-Palo kertoo, että ryhmä tulee ensi vuonna esittämään Katariina Nummisen Tyttömetsän.

– Nuoret toivoivat, että tekisimme vaihteeksi jotain muuta kuin satua. Tyttömetsän kuvauksessa sen sanottiin myös olevan näytelmä kuorolle, ja ajattelin, että kuoro-osiot on helppo muokata tanssijoille.

Tilleri Tallerin piti maaliskuun lopussa tuoda ensi-iltaan Yökyöpelit-musiikkinäytelmä, mutta koronan takia sen esitykset siirrettiin syksyyn. Tyttömetsän tekstiin tutustuttuaan Varuhin-Palo huomasi, että fantasiamaailmasta siirrytään "kertalaakilla toiseen ääripäähän" eli realismiin.

Näytelmän teemoina ovat mm. kasvaminen, historian painolasti, viattomuus, pahuuden lumo ja ystävyys. Varuhin-Palo pohtii, että esimerkiksi näytelmän pahuutta sisältäviä kohtauksia voitaisiin hyvin muuttaa liikkeen kielelle, mikä sopisi hyvin niiden käsittelyyn.

– Toteutusta ja näytelmän muokkausta pitää pohtia. Meillä kaikilla ohjaajilla on elokuussa Helsingissä työpaja, ja tapaamme siellä myös näytelmien kirjoittajat.

Näyttämötoteutusta joudutaan Varuhin-Palon mukaan myös miettimään, sillä Haapaveden esityspaikka Kirnun lava ja Kokkolan kaupunginteatterin päälava ovat eri mallisia. Haapavedellä Tyttömetsän ensi-ilta olisi mahdollisesti maaliskuussa 2021.