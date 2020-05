Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Maanantain tiedotustilaisuutta odotellaan jännityksellä – On aika edetä seuraavaan vaiheeseen rajoitusten purkamisessa

Koronakriisin seuraava vaihe alkaa olla käsillä, kun Suomikin alkaa hallitusti ja vähitellen purkaa erilaisia rajoituksia. Esimakua rajoitusten purkamisesta saatiin jo viime viikolla, kun hallitus päätti koulujen avaamisesta viikkojen etäkoulun jälkeen. Viikonloppuna kansalaiset odottivat, mitkä ovat seuraavat lievennykset kovasti muuttuneessa yhteiskunnassa.

Hallitus neuvotteli sunnuntaina iltamyöhään ja ilmoitti noin kello 19, että tiedotustilaisuus pidetään vasta maanantaina. Neuvottelujen pohjana hallituksella oli valtiosihteeri Martti Hetemäen johtaman valmisteluryhmän tekemä suunnitelma rajoitustoimista irtaantumiseksi. Nyt jännitetään maanantaihin, miten asiat etenevät.

Tuntuu uskomattomalta, että on kulunut ainoastaan seitsemän viikkoa siitä päivästä, kun pääministeri Sanna Marin (sd.) kertoi Suomen olevan poikkeusoloissa ja että valmiuslaki otetaan käyttöön. Siitä hetkestä on seurannut paljon asioita, joista näkyvimmät liittyvät kouluihin, etätyön lisääntymiseen, yli 70-vuotiaiden elämää koskeviin rajoituksiin, kokoontumisrajoituksiin ja ravintoloiden sulkemisiin.

Elinkeinoelämä on äärimmäisen tiukassa tilanteessa ja monet menettävät työpaikkansa ainakin tilapäisesti. Kesätapahtumien peruuntuminen tai siirtäminen voivat olla katastrofeja tapahtumapaikkakunnilla. Yritysten auttamiseksi on vielä ponnisteltava, ja elinkeinoelämän puolelta paine rajoitusten lieventämiseksi on kova. Taloudellinen hyvinvointi luo pohjaa myös terveydelle.

Rajoitusten jatkuessa myös muut sosiaaliset ongelmat ja varsinkin joidenkin lasten elämään kuuluvat ongelmat kärjistyvät. Kun pahoinvointi jää kodin seinien sisään, eivät ulkopuoliset puutu ja pelasta edes siten kuin normaalisti.

Vanhusten tilanne erityisesti hoivalaitoksissa herättää huolta. Kotonakin asuviin ikäihmisiin kohdistuvat rajoitukset voivat jo näkyä liikkumattomuutena ja yksinäisyytenä. Kuntoutuminen kuukausien eristyksen jälkeen on vaikeata. Kuitenkin on tärkeää, että seniorikansalaisiin kohdistuvat rajoitukset ovat sellaiset, että sairastumisen riskit on arvioitu oikein.

Suomessa on nykykäsityksen valossa tehty viisaasti, kun tiukoista rajoituksista on pidetty kiinni. Tähän ovat alistuneet kansalaiset ja jopa poliittinen oppositio. Jälkikäteen on helpompi arvioida, oliko Suomen tie oikea, mutta hallituksen on tehtävä päätöksensä nykytilanteessa ja niiden tietojen ja ennusteiden varassa, jotka tällä hetkellä on saatavilla.

Rajoitusten purkamisen arvioinnissa hallitus kertoi ottavansa huomioon lääketieteellisen tilannekuvan, ennusteet epidemian terveysvaikutuksista sekä yhteiskunnallisen kokonaisarvion. Ei mikään helppo arvioitava, kun ottaa huomioon, miten paljon on pelissä.