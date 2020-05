Keskipohjanmaan TV-viikon valinta: Karheaa Matti Ijästä, mutta rakkaudella

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

★ ★ ★ ★

Kaikella rakkaudella.

Ohjaus Matti Ijäs, 2013Yle TV2 ke 13.5. klo 21.00

Kaikella rakkaudella on ison jäljen kotimaiseen tv- ja filmituotantoon jättäneen Matti Ijäksen, 70, viimeisin teatterielokuva. Monen käsikirjoittajan seulan läpikäynyt teos on mietitty kokonaisuus. Tiheä ilmaisu ja näyttelijäntyö ovat erinomaisen ijäsmäisiä. Krista Kosonen on tarinan Ansa, josta miehet sanovat, ettei se nainen narussa pysy. Ansa kulkee Suomen ja Norjan Lapin väliä. Tyttölapsen yksinhuoltajan on hankittava elanto kalatehtaalta. Ansa oli kerran naimisissa Ismon (Tommi Korpela) kanssa, mutta mustasukkaisuus tuli väliin. Ismo on vapautunut Kakolasta ja palaa Lappiin.

Sampo Sarkola kiertää postikorttikuvaajana. Mies toimii katsojan sijaisena, näkijänä. Tyhjää penkkiä kuvaavan kameramiehen kautta Kaikella rakkaudella jakaa ijäsmäistä filosofiaansa: ”Minä pudotin ihmisen kuvista pois jo vuosia sitten, kun ei enää kiinnostanut mennä lähelle. Se on ihminen monesti enemmän, kun se ei ole vielä paikalla, tai kun se on juuri lähtenyt.”

Kameran molemmin puolin pidätellään. Mikään ei ole tyrkyllä, vaan vapaasti löydettävissä.