Halsualaislähtöisestä Matti Kalliokoskesta Suomen Kuvalehden päätoimittaja

Halsualaislähtöinen valtiotieteen maisteri Matti Kalliokoski, 50, on valittu Suomen Kuvalehden päätoimittajaksi. Hän aloittaa tehtävässä elokuun 10. päivänä.

Kalliokoski on toiminut vuodesta 2012 Helsingin Sanomien artikkelitoimituksen esimiehenä. Sitä ennen hän oli Seinäjoella ilmestyneen Ilkan päätoimittaja. Keskipohjanmaan päätoimittajana Kalliokoski toimi vuonna 2004.

Hän on työskennellyt myös muun muassa Ulkopoliittisessa instituutissa, Nokia Telecommunicationsissa ja tasavallan presidentin kansliassa sekä kirjoittanut tietokirjoja yksin ja yhdessä muiden kanssa.

”Lehti on kiinnostava, ja aikakin on kiinnostava. On hieno mahdollisuus päästä tekemään perinteikästä ja hyvin laadukasta journalismia tällaisena aikana, kun sille on kova kysyntä”, Kalliokoski toteaa Suomen Kuvalehden uutisessa.