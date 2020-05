Pauanne herää talviunestaan Kaustisella – "Pauanne on liian kauan lahonnut paikalleen"

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kaustisella Puhkionkallion laella yllättävän erämaista maisemaa on hallinnut vuosikymmenet Pauanne. Kansanparantajien kokoontumis- ja hoitopaikaksi suunnitellun paikan rakentaminen aloitettiin 1983. Sen rakentamisesta päävastuun kantoi Tapani Hietalahti, joka teki työtä perinteisin rakennusmenetelmin.

Paanukattoisessa päärakennuksessa on käytetty materiaalina luonnonkiveä ja puuta. Alueella on myös paja, savusauna ja muutamia muita rakennuksia.

Pauanne toimi ensimmäisen vuosikymmenensä vaihtoehtokulttuurikeskuksena, jonka tarkoituksena oli jakaa tietoa, taitoja ja toimitiloja kiinnostuneille kansanparantajille ja käsityöläisille.

Pauanne pakkohuutokaupattiin vuonna 1992 ja se päätyi lopulta Aulis Junekselle, joka omistaa sen edelleen.

Saunarakennus tuhoutui tulipalossa vuonna 2010. Muutkin rakennukset ovat kärsineet kuluneista vuosista.

Pauanteen kohtalo on huolettanut kaustislaisia. Asiaan on paneutunut työryhmä Pauanne elää!, jonka keulahahmona on kotiseudulle palannut teatteritaiteen maisteri Panu Valo. Hän toteaa, että kalevaisesta mytologiasta inspiroituneet rakennukset edustavat orgaanista arkkitehtuuria parhaimmillaan ja ansaitsevat huolenpitoa.

– Pauanne on liian kauan lahonnut paikalleen. Haluamme kunnostaa rakennuksia ja tehdä paikkaa näkyväksi.

Valon ajatus oli tehdä tulevan kesän Kaustisen kansanmusiikkijuhlien ajaksi paikalle ”happeningin”, johon kuuluisi monia elementtejä. Draamallinen osuus kertoisi Pauanteen historiasta, sen ideoista ja niistä ristiriidoista, joihin sen ideologia törmäsi.

– Esityksessä Pauanteen vanha toiminta herää eloon ja tähän päivään.

Lisäksi kokonaisuuteen olisi kuulunut kallion päälle perustettu ”puhtaan järjen kritiikkibaari”.

– Siellä oli tarkoitus kuulla alustuksia hankkeen historiasta ja nykypäivästä – utopian noususta ja tuhosta. Lisäksi ajatus oli käydä filosofisia keskusteluja ja väittelyjä.

Yhtenä osana tapahtumaa oli tuoda paikalle parantajia, taiteilijoita ja käsityöläisiä esittelemään taitojaan.

– Samoin suunnittelemme ja kyhäämme ”olokoloja” eli pisteitä kallioille, joiden kautta ihmiset voisivat tehdä luontomatkoja, osallistua.

Työryhmään kuuluu kymmenkunta ihmistä eri puolilta Suomea. Draamalliseen osioon kuuluvat muun muassa kaustislaislähtöiset näyttelijät Vera Veiskola ja Mikko Penttilä. Lavastuksesta vastaa puolestaan halsualaissyntyinen Jussi Kalliokoski.

Pauanne elää! ei ole pelkästään yhden kesäisen viikon tapahtuma. Panu Valo on valmistellut Pauanteen pelastamista ja sen näkyvyyden lisäämistä jo pitkään. Hän haastatteli paikan rakentanutta isäänsä ennen tämän kuolemaa.

– Minulla on valtava aineisto isäni tallentamia Pauanteeseen liittyviä dokumentteja: kirjeitä, lehtileikkeitä ja päiväkirjoja.

Valo on myös haastatellut videolle jo yhtätoista henkilöä – yhtenä tärkeimmistä nykyistä omistajaa Aulis Junesta - ja vielä saman verran haastatteluja on odottamassa.

– Valmistelen televisiodokumenttia Pauanteesta. Sen on tarkoitus valmistua 2021.

Koronaepidemian vuoksi tämän kesän festivaalitapahtuma jää pitämättä, joten myös Pauanne elää! –tapahtuma siirtyy.

– Tapahtuman haluamme nimenomaan kansanmusiikkijuhlien yhteyteen. Olin jo aiemmin valmistautunut, että projekti on pitkä.

Valo toteaa, että hänen tärkein tavoitteensa on Pauanteen pelastaminen.

– Toivomme saavamme paikallisia talkoisiin, jotta voimme jatkaa työtämme. Ensimmäisenä tehtävänä on huolehtia, ettei sepän paja sorru ja että kylpylärakennus on turvallinen palon jäljiltä.