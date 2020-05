Tiistai oli tartunnaton päivä Soitessa, 6 000 tartunnan raja ylittyi Suomessa – Keski-Pohjanmaalla todettu yhteensä 23 koronavirustartuntaa, Pohjois-Pohjanmaalla 130 tartuntaa

Uusia koronavirustartuntoja ei ole todettu tänään Soiten alueella. Yhtään koronapotilasta ei ole osastohoidossa.

Yhteensä Soiten alueella on todettu 23 koronavirustartuntaa tiistaihin mennessä. Edelliset tartuntatapaukset ilmenivät maanantaina. Tuolloin Soite tiedotti neljästä uudesta koronavirustartunnasta.

THL:n koronakarttasovelluksen mukaan Pohjois-Pohjanmaalla on todettu 130 tartuntatapausta. Koko maassa varmistettuja tautitapauksia on 6 003 (tilanne tiistaina 12.5. kello 12.04). Vuorokaudessa on siis ilmennyt 19 uutta koronavirustartuntaa.

Soiten koronapuhelimessa ja -poliklinikalla sekä infektiovastaanotoilla tilanne on kohtuullisen rauhallinen. Koronavirustestejä tehdään matalalla kynnyksellä koronaoireisilta.

Soite muistuttaa, että turvaetäisyydet ja kokoontumisrajoitukset ovat voimassa torstaina tapahtuvasta koulujen aukeamisesta huolimatta. Yli kymmenen hengen ryhmiin ei tule kokoontua, ja muihin ihmisiin on pidettävä noin kahden metrin etäisyys.

