Pakolaisleirillä Bangladeshissa on todettu koronavirustartunta – virus voi levitä suurella ja tiheästi asutulla leirillä todella nopeasti

Pakolaisleirillä ja sen välittömässä läheisyydessä on todettu kaksi koronavirustartunta Bangladeshissa. Toinen tartunnan saaneista on rohingya-kansaan kuuluva pakolainen, ja toinen on paikallinen, joka asuu leirin vieressä.

Kyseessä on leirin ensimmäinen koronavirustapaus. Viranomaisten tietojen mukaan leirillä asuu yli miljoona Myanmarista paennutta rohingya-pakolaista.

Virustartunnan saaneet on laitettu eristykseen, jotta he eivät tartuttaisi leirin muita ihmisiä.

Avustustyöntekijät ovat varoittaneet, että pakolaisleirillä voi syntyä humanitaarinen katastrofi, jos koronavirus pääsee leviämään Cox's Bazarin läheisyydessä olevalla leirillä.

Save the Children's -järjestön terveysjohtajan Shamim Jahanin mukaan leirillä ei ole tällä hetkellä yhtään tehohoitopaikkaa. Pakolaisleirillä on myös pulaa puhtaasta vedestä, saippuasta ja terveydenhuoltohenkilökunnasta.

Ihmiset asuvat leirillä myös hyvin lähellä toisiaan, joten etäisyyksien pitäminen toisiin ihmisiin on hyvin vaikeaa.

– Nyt kun virus on tullut maailman suurimpaan pakolaiskeskukseen Cox's Bazarissa, tuhannet ihmiset voivat kuolla covid-19-tautiin. Tämä pandemia voi viedä Bangladeshia vuosikymmeniä taaksepäin, Jahan sanoo.

The Guardianin mukaan viranomaiset eristivät leirin huhtikuun alussa, kun sen ympäristössä oli todettu koronavirustartuntoja. Bangladesh on raportoinut yli 18 000 koronavirustartunnasta, ja viruksen aiheuttamaan tautiin on kuollut noin 280 ihmistä.

Yhdysvaltain kansainvälisen uskonnonvapauden lähettiläs Sam Brownback kertoi uutistoimisto Reutersin mukaan toimittajille puhelimitse Bangladeshista, että virus voi levitä pakolaisleirillä todella nopeasti, koska se on "uskomattoman täynnä".

Kansainvälisen pelastusjärjestön Bangladeshin maajohtajan Manish Agrawalin mukaan virus voi olla todella vaarallinen Bangladeshissa ja erityisesti maassa oleville pakolaisille, koska heidän elintasonsa on alhainen ja heillä on enemmän muita sairauksia kuin muulla väestöllä.

Vuonna 2017 yli 700 000 rohingya-muslimia pakeni Myanmarin väkivaltaisuuksia naapurimaahan Bangladeshiin. Myanmaria syytetään rohingya-kansaan kohdistuneesta kansanmurhasta Haagin kansainvälisessä tuomioistuimessa.

Myanmarin armeija kiistää syytökset kansanmurhasta. Heidän mukaansa rohingya-kansaan kuuluvat taistelijat aloittivat väkivaltaisuudet.