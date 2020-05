Koronasurun pääkaupunki pitää omiensa puolta, vaikka hautakummut ovat vielä tuoreet – kävimme katsomassa Kiuruveden asukkaiden hidasta paluuta elämään

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kiuruvesi

Kiuruveden keskusta on hiljainen ja kylänraitti autio. Marketin ikkunaan kiinnitettyihin sydämiin on kirjoitettu tussilla kannustavia viestejä.

Kirkon torni erottuu korkeana katukuvasta. Sen tuntumassa sijaitseva hautausmaa symboloi kaupungin viimeaikaisia tapahtumia. Parikymmentä kohollaan olevaa hautakumpua huomaa jo kaukaa.

Erään haudan päälle on asetettu keltaisia kukkia ja pieni valkoinen enkelipatsas. Laina Heinonen kävelee haudan luota verkkaisesti kohti polkupyöräänsä, jonka on jättänyt sivummalle. Hän käy edesmenneen miehensä haudalla päivittäin.

– Siinä niitä nyt on, hän sanoo ja viittoo kohti hautoja.

Pieni paikkakunta on ollut viime viikot suuren kansallisen huomion kohteena. Attendon hoivakoti Kallionsydämessä kuoli maalis–huhtikuun aikana 12 ihmistä covid-19-taudin seurauksena, eli lähes puolet hoivakodin asukkaista.

Laina Heinonen on viettänyt Kiuruvedellä koko elämänsä. Menehtyneiden joukossa oli tuttuja ihmisiä. Iäkkäitä jo, kuten Heinonen sanoo. Oma puoliso ei menehtynyt koronaviruksen seurauksena.

Hän kutsuu kaupunkia parhaaksi paikaksi sellaiselle, joka on siellä syntynyt ja varttunut.

Yli 64-vuotiaita oli Kiuruvedellä viime vuonna kaksinkertainen määrä alle 15-vuotiaisiin verrattuna. Vanhuksia paikkakunnalla asuu paljon, mutta Heinonen sanoo, että joskus näkee lastenvaunujakin työnnettävän.

– Turvallistahan täällä on vanheta. Jos ei joudu vanhainkotiin, hän sanoo ja nauraa.

Huumori oli Heinoselle ja hänen puolisolleen tärkeää loppuun asti.

Viihdekompleksi Peltohovin omistaja Timo Marjoniemi avaa keskustassa sijaitsevan ravintolansa oven kasvoillaan leveä hymy, vaikka takana on tuoreen yrittäjän näkökulmasta vaikea kevät. Oven takana odottaa aikamatka 1980-luvulle. Sisätiloissa avautuva baari on kuin suoraan suomalaisesta elokuvasta muutaman vuosikymmenen takaa.

Marjoniemi haluaa elvyttää viihde-elämää ja tarjoilla kiuruvetisille laatuviinejä ja perinteistä suomalaista ruokaa. Marjoniemi matkasi teininä viikonloppuisin iltajunalla Iisalmeen juhlimaan ja aamujunalla takaisin kotiin. Kenties uusi yrittäjäsukupolvi voisi saada uinuvaan kaupunkiin säpinää, joka houkuttelisi nuoria Kiuruveden yöelämään.

Marjoniemi ehti käynnistää toimintaa kahden viikon ajan ennen kuin koronarajoitteet pakottivat lyömään lapun luukulle. Hotelli on yhä auki, mutta parhaillaan sen 15 huonetta ovat tyhjillään.

Vuodessa on yksi viikko, jolloin tupa on täynnä ja kaduilla ruuhkaa, Marjoniemi huokaa. Se on Iskelmäviikko, josta Kiuruvesi on erityisen tunnettu. Kesän suurin tapahtuma on siirretty seuraavaan vuoteen, mutta koronakohun seurauksena tapahtuman tuottajana toimiva Marjoniemi on jo saanut viestejä, joissa festarikävijät kertovat, etteivät aio tulla paikkakunnalle ainakaan pariin vuoteen.

Iskelmäviikko kerryttää tavallisesti tuntuvan summan myös reilun 8 000 asukkaan kaupungin kassaan.

– Monesti sanotaan, että ravintolan perustaminen on hankalaa heinäkuussa, mutta löytyihän sitä hankalampikin ajankohta.

Marjoniemi puhuu kotikaupungistaan lämpimästi. Ehkä Kiuruvedeltä ei löydy monimuotoisuutta tai julkista liikennettä isojen kaupunkien tapaan, mutta kaiken välttämättömän kyllä löytää, Marjoniemi sanoo. Hän itse opiskeli muutaman vuoden ensin Oulussa ja sitten Helsingissä ennen kuin muutti takaisin kotiseudulleen helmikuussa.

– Täällä huvittaa, miten olen voinut kiroilla sitä, että metro tulee vasta kahden minuutin kuluttua.

Huhtikuun loppupuolella Helsingin Sanomat kertoi jo 12 asukkaan kuolleen hoivakoti Kallionsydämessä covid-19-tautiin. Hoivakoti on 30-paikkainen. Koronakuolemia on vahvistettu myös muissa hoivakodeissa Suomessa, mutta Kallionsydämen tapaus on tähän mennessä vakavin.

Itä-Suomen poliisi aloitti toukokuussa esitutkinnan hoivakodin toiminnasta. Rikosnimikkeet ovat raskaita.

Poliisin mukaan esitutkinnassa ovat työturvallisuusrikos, virkavelvollisuuden rikkominen ja väärän todistuksen antaminen viranomaiselle. Lisäksi tutkinnassa on useita kuolemantuottamuksia ja vammantuottamuksia sekä vaaran aiheuttamisia. Poliisi arvioi, että tutkinta kestää kuukausia.

Attendon mukaan koronavirus levisi hoivakotiin, kun Ylä-Savon sote-kuntayhtymä sijoitti yhden asiakkaan lyhytaikaiseen hoitoon Kallionsydämeen. Attendon mukaan asiakas oli oireeton, ja koronavirus ehti siksi levitä yksikössä yli kahden viikon ajan ilman, että kukaan tiesi siitä.

Hoivakoti sai 27. maaliskuuta tiedon, että asukkaalla oli todettu koronavirustartunta. Attendon mukaan tässä vaiheessa suojatoimet ja -varusteet oli hoivakodissa otettu käyttöön. Asukkaiden lisäksi puolet vakituisesta henkilökunnasta sairastui.

Hoivakoti siirrettiin Attendolta Ylä-Savon sote-kuntayhtymän vastuulle 9. huhtikuuta. Itä-Suomen aluehallintovirasto (avi) kertoi tuolloin, että asiakas- ja potilasturvallisuus oli toimintayksikössä vaarantunut. Esimerkiksi hygieniasta ei avin mukaan ollut pidetty riittävästi huolta.

Attendon viestintäjohtaja Susanna Paloheimo kertoo sähköpostitse, ettei Attendo enää voi antaa haastatteluja hoivakotiin liittyen, koska sen toiminta on siirretty kuntayhtymän vastuulle. Ylä-Savon sote taas tiedotti 20. huhtikuuta, ettei anna enää haastatteluja Kallionsydämen tilanteeseen liittyen.

Surullisista tapahtumista huolimatta moni paikallinen on hoivakodin puolella. Lähes jokaisella tuntuu olevan jonkinlainen kytkös hoivakoti Kallionsydämeen. Osa tuntee hoitajia, toiset asukkaita tai heidän omaisiaan. Kiuruvesi-lehden kuolinilmoituksissa kiitellään Kallionsydämen hoitajia hyvästä hoidosta.

Kartanohotelli Sinisen Helmen yrittäjä Jaana Saastamoinen työskenteli aikaisemmin lähihoitajana Iisalmessa. Hänellä oli Kallionsydämessä tuttuja hoitajia.

– Tämä on varmasti ollut raskasta omaisille ja hoitajille, Saastamoinen sanoo.

Hän toivoo henkilökunnalle työrauhaa ja paikallisilta sitä, että nämä muistavat huomioida tilanteen.

– Elettävä on, mutta järkevällä tavalla.

Kohu turhauttaa paikallisia ihmisiä. Moni kysyy, miksi pieni paikkakunta nostettiin valtakunnalliseksi uutiseksi: tragedia olisi voinut tapahtua yhtä lailla muualla.

Arvostelijoitakin löytyy. Jotkut kertovat lopettaneensa kaupungin Facebook-ryhmän keskustelujen seuraamisen. Ulkopaikkakuntalaista toimittajaa ryhmään ei päästetä.

Peltohovin tanssilattian reunalle sijoitetussa pöydässä istuva yrittäjä Timo Marjoniemi kertoo, että hänen puolisonsa työskentelee elokuva-alalla, mutta päätti koronan aikaan siirtyä avuksi hoitotyöhön.

Marjoniemi on seurannut, miten hoitajat pyrkivät elämään eristyksissä ja varjelemaan näin hoivakotien asukkaita. Samaan aikaan hän yrittäjänä toivoo, että rajoituksia voitaisiin jo alkaa purkaa. Se kuitenkin tarkoittaisi, että hän kohtaisi ihmisiä jatkuvasti.

– Jos ravintolan saa avata kesäkuussa, joudumme miettimään asumisjärjestelyjä.

Astumme ulos Peltohovista. Tuntuu kuin Kiuruvedellä jokainen päivä olisi sunnuntai. Vaikka ruuhkaa ei keskustassa ole tavallisestikaan, on korona tehnyt kaupungista poikkeuksellisen hiljaisen.

Nuoriso kokoontuu tavallisesti kaupungintalon pihalla tai torin nurkalla, sanoo Kiuruveden lukiota käyvä Ville Rantonen. Nyt nuoria ei näy.

Ohi ajaa sininen Volkswagen, jonka avoimesta ikkunasta jymisee kovaääninen musiikki. Torin toiselle laidalle pysäköidyn auton ikkunan takaa tarkkailee kiinnostunut katse. Torin reunalla sijaitsevassa kebab-pizzeriassa Mohammad Qasim valmistelee take away -annosta odottavalle asiakkaalle.

Hän kantaa valkoiseen pussiin pakatun annoksen asiakkaalle ja pahoittelee, että jouduimme odottamaan. Hän on vuorossa yksin.

Qasim muutti Kiuruvedelle kahdeksan vuotta sitten saatuaan iisalmelaiselta tuttavaltaan vihjeen, että Kiuruvedellä olisi ravintola vailla yrittäjää. Qasim oli juuri kouluttautunut ravintolakokiksi. Työ takasi oleskeluluvan Suomeen. Nyt perheeseen kuuluu kaksi lasta, jotka ovat paljasjalkaisia kiuruvetisiä.

Alku oli hankala.

– Nyt tänne tullaan syömään ja ruokaa kehutaan.

Keväinen päivä alkaa kääntyä illaksi. Vastapäätä sijaitsevan pankin edessä on merkitty parkki rollaattoreille.

Käännymme kotimatkalle ja ajamme paikallisen Abc-huoltoasemaketjuun kuuluvan aseman ohi. Sen ruokatarjonta jäi kokeilematta, vaikka sitä suositeltiin. Kallionsydämen hoivakodin ulkopuolella on aivan hiljaista. Kukaan ei mene sisään rakennukseen tai tule sieltä ulos.

Naapurissa sijaitsevan rakennuksen pihalla muutama ihminen nauttii auringosta maskit kasvoillaan.

Paluumatkalla saamme yhteydenoton paikalliselta asukkaalta. Hän on huolissaan siitä, että emme ehkä saa oikeaa kuvaa koronan hiljentämästä kaupungista. Esimerkiksi kaupungin liikuntapalvelut ovat kattavat, joskin nyt muun Suomen tapaan suljettuina. Palveluvalikoima on pienen kaupungin mittasuhteissa oiva.

– Kun itse on asunut muuallakin kuin Suomessa ja Kiuruvedellä, osaa arvostaa asioita, joita ei osaisi arvostaa, jos olisi koko ikänsä asunut paikkakunnalla, Jarmo Lappalainen sanoo.

Suurkaupungit eivät häntä enää kiinnosta. Kaupungin hälyä Kiuruvedeltä ei löydy, mutta tuntematontakin tervehditään eikä kenelläkään tunnu olevan kiire.

Jos kaupunki pitäisi tiivistää yhteen sanaan, se olisi kotiseuturakkaus. Omien puolta pidetään.