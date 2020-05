Haapaveden kaupunginjohtajan opintovapaalle myönnettiin jatkoa – Kaupunginhallitus kutsuu Kimmo Hinnon keskustelemaan viransijaisuuden hoitamisesta

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Haapaveden kaupunginhallitus on myöntänyt jatkoa kaupunginjohtaja Antti-Jussi Vahtealan opintovapaalle vuoden loppuun saakka. Vs. kaupunginjohtaja Marjukka Manninen kertoo, että oikeus opintovapaaseen on lakisääteinen.

Viransijaisuus pyritään täyttämään kutsumenettelyllä. Seuraavaan kaupunginhallituksen kokoukseen on kutsuttu sijaisuuden hoitamisesta keskustelemaan Pohjois-Pohjanmaan liitossa hallintopäällikkönä työskentelevä Kimmo Hinno.

– Hän tuntee tämän alueen ja sen toimijat ja voisi olla potentiaalinen ehdokas hoitamaan tehtävää. Kutsumenettelyyn päädyttiin, jotta saataisiin tämä asia järkevästi hoidettua. Isoa rekrytointiprosessia ei ole järkevää lähteä käynnistämään puolen vuoden sijaisuuden vuoksi. Sitten vuoden lopulla nähdään, mikä on Antti-Jussin tilanne, Manninen toteaa.

Hinno oli alkuvuodesta vahva ehdokas Siikalatvan kunnanjohtajaksi, mutta jäi valintaprosessissa lopulta toiseksi.

Antti-Jussi Vahteala on ollut opintovapaalla vuoden 2019 heinäkuusta, ja vapaa oli päättymässä kesäkuun lopussa. Vahteala opiskelee Vaasan yliopiston kauppatieteellisessä tiedekunnassa. Hänen oli alun alkaen tarkoitus saada opinnot loppuun kesään mennessä.

– Korona on hidastanut minunkin opiskeluja, Vahteala perusteli jatkoanomusta.

Vahteala on hakenut muun muassa Korpelan Voiman toimitusjohtajaksi.

Kaupunginjohtajan sijaisena tällä hetkellä työskentelevä Marjukka Manninen valittiin maaliskuussa Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän johtajaksi. Hän kertoi silloin hoitavansa Haapaveden kaupunginjohtajan tehtävää sopimuksen mukaisesti kesäkuun 2020 loppuun ja siirtyvänsä sen jälkeen Raaheen.