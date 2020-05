Lukijan mielipide: Ihmiset ovat yksilöitä, yleistämiselle loppu

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Vaikka ihminen on kieltämättä myös sosiaalinen olento, olen edelleen sitä mieltä että olemme ennen kaikkea yksilöitä. Näin ollen jokainen lähimmäinen tulisi kohdata omana itsenään, yksilönä vailla yleistävää leimaamista. Itse asiassa suuttumispisteeni ja myös verenpaineesi nousee vaarallisen korkealle aina kuullessani kansallisuuteen, ihonväriin tai muuhun vastaavaan liittyviä yleistyksiä.

Kun on jonkin verran tullut kierrettyä maailman turuilla yksinään kaukana kotoa, on oppinut sen että kaikki kansat kaikkialla koostuvat yksilöistä. Ihmisinä erilaisista, joita yhdistää ainoastaan kansallisuus ja kieli. On myös toki opittuja käytöstapoja, jotka ovat kulttuurisidonnaisia. Mutta kaikki puheet perimäjohteisesta kansanluonteesta ovat silkkaa pötyä, ja avoin valtakirja rasismille.

Edellä mainittu koskee myös ikää. Ihmiset kun yksilöinä arvostavat eri asioita, ja niihin eri tavoin panostavat. Kuten kaikissa myös terveydessä oma vaivannäkö näkyy myös tuloksissa. Joten minun on edelleen vaikea ymmärtää kuinka liikunnallinen terve ja pirteä yli seitsemänkymppinen voi olla suuremmassa riskissä, kuin lähes kaikki mahdolliset elintapasairaudet saanut alle viisikymppinen.

Ei nyt puheena olleet koronarajoitukset ainoa esimerkki ole ikäsyrjinnästä. Olen tietoinen että yli seitsemänkymppisten on vaikea saada esim. tiettyjä matkavakuutuksia, joita kuitenkin joidenkin maiden viranomaiset vaativat pitkiä oleskelulupia varten. Ikään perustuvat rajoitukset ovat ehkä tasapuolisia, mutta eivät välttämättä oikeudenmukaisia.

Ehkä tulin myös itse yleistäneeksi nuoria, mikä ei ollut varsinaisesti tarkoitus. Sillä tunnen hyvin paljon hyvin fiksuja nuoria. En koe, että nykyisin nuoria syytetään tai paheksutaan juuri mistään. Eihän mitään erillistä, vaikka musiikkiin ja pukeutumiseen kuuluvaa nuorisokulttuuria, kuten silloin kun itse olin nuori, ole ollut enää vuosikymmeniin. Kyseinen gallup vain nyt antoi tällaisen tuloksen. Sitä itse asiassa jopa hieman ihmettelin. Niin ristiriitainen se oli omien tosielämästä saatujen kokemusten kanssa.

Meidän länsimainen yhteiskunta perustuu hyvin pitkälti luottamukseen siitä, että ihmiset vapauksien myötä tuntevat myös vastuunsa. Kaiken ikäisinä. Näin tahtoisin olevan myös tulevassa. Ollaan yksilöitä nautitaan vapaudesta ja tunnetaan vastuumme.

Kari Nivala

Kannus