Lukijan mielipide: Isossa kuvassa, turhia sanoja

Elikkä oli takavuosina hyvin käytetty ilmaisu. Ei se ollut puheenvuoro eikä mikään ellei siinä ollut puolen kymmentä elikkää. Elikkä, itse asiassa taisi olla seuraava. Joku jopa kertoi että itse asiassa on itse asiassa puhekielemme turhin ilmaisu.

No mitäs nyt tänä koronakeväänä? Elikkä itse asiassa on alkanut jo huvittaa, kun ministerit käyvät kukin vuorollaan kertomassa missä mennään. Useat heistä päättävät puheensa siihen, että miltä tilanne isossa kuvassa näyttää.

Viimeksi ministeri kertoi meille yli 70-vuotiaille mitä helpotuksia meille tarjotaan. Ministeri oli niin surullisen ja vakavan näköinen, että pelkäsin koska hän murtuu ja pillahtaa itkuun. Niin ei käynyt, vaan lopussa ilme kirkastui ja hän kertoi että isossa kuvassa on kaikki hyvin. Lopuksi selvisi sekin, että kaikki on ollut vain suosituksia, mutta kun me olemme niitä suomalaisia ja se sukupolvi joka ottaa rajavartioiden tavoin kaiken pilkun tarkasti.

Elikkä pieni katkeruus itse asiassa valtasi mielen kun neljännesvuosisataa kestäneet huhtikuun hiihtoviikot jäivät väliin eivätkä ne isossa kuvassa olisi olleetkaan kiellettyjä.

Nyt olen yrittänyt katsoa edelleen siitä isosta kuvasta, että miltä se seuraava talvi näyttää, mutta sitä ei ole iso kuva kertonut. On pitänyt tyytyä katselemaan vanhoja hiihtomaisemia vain taustakuvasta. Saman ruudun välityksellä on välillä päässyt käymään myös kirkossa.

Elikkä aivan lopuksi onhan näitä itse asiassa paljon muitakin turhia ilmaisuja, mutta eihän niitä yli 70-vuotiaalle kerkiä yhtenä yönä enempää mieleen tulla.

Nyt ollaan isossa kuvassa, mutta kuinka kauan? Varmaan siihen saakka, kunnes joku keksii uuden ja paremman ilmaisun tai turhakkeen.

Jukka Salo

Toholampi