Palloliiton hallitus linjasi torstain kokouksessaan ratkaisuja koronaviruspandemian vaikutusten varalle. Lähtökohtana on, että kaudet pelataan loppuun, mutta sarjojen keskeyttämisiinkin varaudutaan. Myös otteluohjelmiin on mahdollista tehdä muutoksia ja sarjakautta venyttää aina joulukuun puoliväliin saakka, jos tilanne sitä vaatii.

Merkittävä toimenpide on ottaa kauden keskeyttämisen varalta ns. 85 prosentin sääntö, jonka mukaan kilpailu katsotaan hyväksytysti loppuun pelatuksi, mikäli otteluista yli 85 prosenttia on saatu pelattua ennen sen keskeyttämistä. 85 prosentin sääntö koskee kaikkia sarjoja lukuun ottamatta Veikkausliigaa, jota varten on laadittu omat säännökset.

Valtakunnallisia sarjoja pelataan alkavalla kaudella myös maajoukkuetauoilla ja joitakin sarjoja pidennettään pelattavaksi aina 13. joulukuuta saakka. Otteluohjelmat on myös laadittu niin väljiksi, että otteluiden siirtäminen on mahdollista, jos jotkut joukkueet joutuvat karanteeniin koronaviruksen vuoksi.

Miesten valtakunnallisissa pääsarjoissa nousut ja putoamiset on erikseen huomioitu säännöissä siltä varalta, että osa sarjoista saadaan pelattua loppuun, mutta osaa ei. Tällä saattaa olla vaikutuksia myös Veikkausliigan, Miesten Ykkösen ja Miesten Kakkosen joukkuemääriin kaudella 2021. Samoin naisten kansallisissa pääsarjoissa sekä nuorten SM-sarjoissa sääntöjä on muokattu vastaavalla tavalla.

Suomen Cupin osalta Naisten Suomen Cup pelataan suunnitellusti loppuun, välierät pelataan 1.8. ja finaali 3.10. Miesten Suomen Cupissa pelataan kolme kierrosta ennen liigakauden alkua. Neljännes- ja puolivälierät tulee pelata määrättyinä pelipäivinä ja mikäli joku joukkue ei pysty syystä tai toisesta ottelua tuolloin pelaamaan, katsotaan ottelu luovutetuksi. Välierät tulee kuitenkin pelata eli finaaliin ei voi päästä luovutusvoitolla. Finaalin pelipäivä päätetään myöhemmin.

Suomen Regions’ Cup päätettiin sen sijaan tämän kauden osalta keskeyttää, koska pelipäiviä kilpailulle ei kalenterista kohtuudella löydy.

Siirtoikkunoiden osalta FIFA on mahdollistanut niiden uudelleen asettelun. Lisäksi Palloliitto hakee FIFA:lta kolmen viikon pidennystä siirtoikkunoiden aukioloaikaan. Siirtoikkuna kaudella 2020 on Palloliiton hallituksen päätöksellä avoinna 20.7.–16.8. tai mikäli FIFA myöntää Palloliiton hakemuksen mukaan jatkoaikaa siirtoikkunalle, aukioloaika jatkuu 6.9. asti.

Pelaajasiirtoja ja määräaikaisia siirtoja koskevat aikarajat muutetaan siirtoikkunan mukaiseksi ja määräaikaiset siirrot voivat jatkua myös 16.11. jälkeen, mikäli joukkueella on vielä virallisia otteluita pelaamatta. Lisäksi vapaa siirtoaika katsotaan alkavaksi vasta pelaajan viimeisen sarjaottelun jälkeen, mikäli sarjan pelaaminen jatkuu 16.11. tai sen jälkeen.