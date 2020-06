Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite tiedottaa päivittäin koronatilanteesta toiminta-alueellaan.

Toiminta-alue tarkoittaa Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoitopiiriä, johon kuuluvat Keski-Pohjanmaan yhdeksän kuntaa Kokkola, Kannus, Kruunupyy, Kaustinen, Veteli, Halsua, Perho, Toholampi ja Lestijärvi. Joukkoon kuuluu myös Reisjärven kunta, joka sijaitsee Pohjois-Pohjanmaalla mutta kuuluu Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriin. Reisjärvi hankkii Soitelta erikoissairaanhoidon palvelut.

Tämän vuoksi Reisjärvellä viime päivinä todetut 10 koronavirustartuntaa kirjautuvat Soiten lukuihin. Tähän mennessä eniten koronavirustartuntoja Soiten alueella on todettu Reisjärvellä.

Keskiviikkona Soiten alueella ei todettu uusia tartuntoja.

Johtajaylilääkäri Pirjo Dabnellin mukaan Soiten alueella ei ole diagnosoitu yhtään koronavirustartuntaa hoivakodeissa. Yksi epäily oli mutta näyte todettiin saman päivän aikana negatiiviseksi.

– Tiedotamme jokaisesta epäilystä, jotka vaikuttavat useampaan henkilöön, Dabnell kertoo.

Reisjärvellä todettujen tapausten tartuntaketjut on selvitetty. Sairastuneet ovat lieväoireisia ja he ovat karanteenissa.

Soitelle on tullut kysymyksiä tilastointitavasta eli mitä kuntia mukaan lasketaan. Myös erot THL:n tilastoinnin kanssa ihmetyttävät.

THL tekee tilastot tartuntatautirekisterin perusteella. Karttasovelluksessa tiedot esitetään sairaanhoitopiireittäin.

Dabnellin mukaan THL:n julkaisemassa karttatiedossa on viiveitä. Alkuun tilastoinnin eroja tuli myös siitä, että Soitessa otetut näytteiden tutkimiseen meni enemmän aikaa, kun näytteet lähettiin Helsinkiin.

Nyt Soitessa otetut näytteet tutkitaan omassa laboratoriossa.

– Me tilastoimme Soitessa hoidetut ja diagnosoidut tapaukset, Dabnell sanoo.

Tämä merkitsee sitä, että luvuissa on mukana myös muualta tulleita potilaita, jotka ovat olleet Soiten alueella käymässä. Vastaavasti taas keskipohjalaisia on voitu testata muiden sairaanhoitopiirien alueella.

THL ilmoittaa kotipaikkakunnan mukaan paikkakunnat, joilla on viisi tai enemmän koronavirustartuntoja.

Koko maassakoronavirustartuntoja on ollut yhteensä 6 887. Tieto on peräisin tiistailta, jolloin todettiin kaksi tapausta lisää edellispäivään verrattuna. Tautiin liittyviä kuolemia raportoitiin 320, ja tiistaina ilmoitettiin kahdesta uudeesta kuolintapauksesta. Sairaalahoidossa olevia on Suomessa 62. Testattuja näytteitä oli yhteensä noin 190 800.

