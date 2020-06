Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kalajoella tammikuussa tapahtuneesta murhasta on nostettu syyte kalajokista avioparia vastaan. Vuonna 1984 syntynyt mies ja vuonna 1985 syntynyt nainen murhasivat kalajokisen vuonna 1957 syntyneen naisen tämän kotiin.

Mies on esitutkinnassa myöntänyt teon, mutta hän katsoo syyllistyneensä murhan sijasta tappoon. Nainen on esitutkinnan aikana kiistänyt syyllistyneensä asiassa rikokseen.

Tappo on syyttäjän käsityksen mukaan tehty erityisen raa’alla ja julmalla tavalla. Teko on lisäksi kohdistunut puolustuskyvyttömään, liikuntarajoitteeseen naiseen, ja siinä on käytetty teräasetta.

Haastehakemus asiasta on toimitettu Oulun käräjäoikeuteen kesäkuun alussa. Haastehakemus ja siihen liittyvä esitutkintamateriaali tulevat julkisiksi, kun asia on ollut esillä käräjäoikeuden käsittelyssä, ellei käräjäoikeus toisin määrää. Jutun pääkäsittely järjestetään 17.–18. kesäkuuta.

