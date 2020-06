Sievi on eri mieltä Kannuksen kanssa Korpelan Voiman luottamusasiassa: Uuden toimitusjohtajan aloittaminen ja yhtymähallituksen erottaminen ei voi tapahtua samaan aikaan

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Sievin kunnanhallitus ei kannata tilapäisen valiokunnan perustamista valmistelemaan Korpelan Voiman yhtymähallituksen erottamista.

Sievi on eri linjoilla Kannuksen kanssa, jonka kaupunginhallitus esittää Korpelan Voiman kuntayhtymälle kuntalain 34 §:n mukaisesti yhtymähallituksen erottamista.

Asiasta päätetään yhtymäkokouksessa, joka järjestetään Sievissä kesäkuun 26. päivä. Sievin kunnanhallitus päätti antaa selkeän ohjeistuksen Sievin kunnan yhtymäkokousedustajille kokousta varten.

Edustajat ovat Eero Korhonen, Rami Rauhala ja Terhi Kangas.

Kunnanjohtaja Mauno Rannon mukaan ohjeistus annetaan yleensä suusanallisesti, mutta tällä kertaa Sievin kunnanhallitus haluaa tehdä mielipiteensä selväksi jo tässä vaiheessa.

– Yhtymäkokouksessa päätetään isoista asioista. On hankalaa, jos uusi toimitusjohtaja aloittaa samaan aikaan kuin yhtymähallitus on erotetaan tai sen luottamus on tutkittavana, Ranto sanoo.

Uusi yhtymähallitus joudutaan valitsemaan joka tapauksessa vuoden kuluttua, jolloin on käyty ensin kunnallisvaalit.

Kunnanhallitus oli ohjeistuksessaan yksimielinen. Kari Honkala esitti yhtymäkokousedustajille asiassa vapaita käsiä, mutta esitys raukesi kannattamattomana.

Jos yhtymäkokous päättää perustaa valiokunnan, Sievin edustaja tulee olemaan Rami Rauhala varajäsenenään Terhi Kangas.

Kunnanhallitus ohjeisti, että Korpelan Voiman kuntayhtymän toimitusjohtajan valinnassa yhtymäkokousedustajien tulee kannattaa yhtymähallituksen ehdotusta. Haastatteluihin kutsuttiin Pasi Hautamäki (Kokkola), Jani Honga (Kokkola), Heikki Tirkkonen (Savonlinna) ja Antti-Jussi Vahteala (Haapavesi).